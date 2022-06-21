Abone Ol

Marmaris’te orman yangını çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiindeki Amazan Koyu Yedi Adalar bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yangına hava karardığı için havadan müdahale edilemezken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Mustafa SARIİPEK
Yayınlanma: 20:51 - 21 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangınından sonra akşam saatlerinde de Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde Bördübet mevkii Amazon Koyu Yedi Adalar bölgesinde orman yangını başladı. Saat 20.00 itibariyle çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı.

Gün batımına kadar yangına 2 helikopter ile müdahale edildi. Yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edilirken Antalya, Denizli ve İzmir orman bölge müdürlüklerinden çok sayıda bölgeye ekip çıkarıldı.

Yangına hava karardığı için havadan müdahale edilemezken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Muğla / Marmaris’te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor” denildi.

THK uçakları 4 milyon dolara kanatlandı İlginizi Çekebilir THK uçakları 4 milyon dolara kanatlandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Marmaris Muğla orman yangını