Marmaris’te orman yangını çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiindeki Amazan Koyu Yedi Adalar bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yangına hava karardığı için havadan müdahale edilemezken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangınından sonra akşam saatlerinde de Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde Bördübet mevkii Amazon Koyu Yedi Adalar bölgesinde orman yangını başladı. Saat 20.00 itibariyle çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı.

Gün batımına kadar yangına 2 helikopter ile müdahale edildi. Yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edilirken Antalya, Denizli ve İzmir orman bölge müdürlüklerinden çok sayıda bölgeye ekip çıkarıldı.

Yangına hava karardığı için havadan müdahale edilemezken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Muğla / Marmaris’te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor” denildi.

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