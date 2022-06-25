Marmaris’te ormanı yakan Sacit Ayhan’ın babası özür diledi

Marmaris'te ormanı yakan ve kurulan özel ekip sonrası yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, Türkiye'den özür diledi.

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Marmaris’te 5 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak Marmaris Adliyesi’nde tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan açıklama yaptı. Kadir Ayhan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* “Oğlum sürekli yanımda kalır. Biz denizden ekmek yiyoruz. O gün çok dalga fırtına vardı, açılamadık. 08.30’a kadar bekledik.

* Daha sonra Değirmenyanı’nda patoz işi olduğunu söyleyerek yanımdan ayrıldı. Günübirlikle gider gelirdi, balık satardı.

“ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKMADI”

* Aramızda tartışma çıkmadı, arazi mevzusu da yok. Neden böyle bir şey söyledi, bilmiyorum.

* Benim Marmaris’te bir karış toprağım yok. Denizi çok sever, dalış yapardı hep.

* Ben ilk duyduğumda şoka girdim, hâlâ inanamıyorum. Böyle bir şeyi yapacak insan değil.

“KEŞKE KENDİNİ ÖLDÜRSEYDİ BU DAĞLARI YAKMASAYDI”

* Keşke kendini öldürseydi bu dağları yakmasaydı. Bu canlıların suçu, günahı yok. Kendini öldür, hiç olmazsa insanları öldürme, herkesi öldürdü.

* Bir baba olarak evlada mı üzüleyim, ciğerimiz yandığı için ormanlara mı üzüleyim, perişanım. Onun da benim de kimsem yok, ikimiz de ayaklarımızın üzerinde duruyoruz.

* Ben de eşimden ayrıldım, o da ayrıldı ve 3 çocuğu var. Çok söyledim, ‘oğlum bırak bu içkiyi’ dedim. Kendini de yaktı, beni de yaktı.

* Torunum aradı, ‘inanamıyorum dede babamın böyle bir şey yaptığına’ dedi. Türkiye’deki tüm insanlardan, devlet büyüklerinden, köylülerimden çok özür dilerim.” DHA

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