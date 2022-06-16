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Marmaris’te sis deniz trafiğini etkiledi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bugün saat 15.30 itibariyle çevreyi aniden kaplayan yoğun bir sis tabakası deniz trafiğini etkiledi.

Mustafa SARIİPEK
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Marmaris’te sis deniz trafiğini etkiledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafta başından bu yana etkili olan yağışlı hava sonrasında bugün saat 15.30 itibariyle çevreyi kaplayan yoğun bir sis tabakası deniz trafiğini etkiledi.

Ülke genelinde yağışların hüküm sürdüğü bir hafta yaşanırken Marmaris'te de hafta başından bu yana süren yağışlı hava bugün gerçekleşmedi. İlçede 27 derecelik hava sıcaklığı yaşanırken öğleden sonra belli aralıklarla ilçeyi sis kapladı. Özellikle deniz trafiğinde görüşün düşmesine yol açtı. Meteoroloji yetkilileri Cuma (Yarın) günü itibariyle havaların mevsim normallerine döneceğini açıkladı.

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