Marmaris’te tur teknelerinin yarısı bile dolmuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hizmet veren Dalyan, günübirlik ve dalış tekneleri ile İçmeler dolmuş botları çeyrek kapasite ziyaretçi ile hizmet veriyor. Özellikle gidiş dönüş 4,5-5 saat süren Dalyan tur tekneleri ile dalış tekneleri masraflarını çıkaramaz durumda.

Mustafa SARIİPEK

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Coronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl boyunca para kazanamayan ve umudunu bu seneye bağlayan Muğla'nın Marmaris ilçesinde hizmet veren tekne sahipleri, Ukrayna – Rusya savaşı ve özellikle de kötü giden ekonomi nedeniyle bu sezona da kötü başladı.

Dalyan, günübirlik ve dalış tekneleri ile İçmeler dolmuş botları sezona kapasitelerinin çeyreği kadar ziyaretçi ile para kazanmaya çalışıyor. Günübirlik tekneleri haftada 3 ya da 4 tura ancak çıkabiliyor. Özellikle gidiş dönüş 4,5-5 saat süren Dalyan tur tekneleri ile dalış tekneleri masraflarını çıkaramaz durumda.

“BORÇ ÜSTÜNE BORÇ YAPARAK AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

14 yaşından bu yana teknecilik yapan 58 yaşındaki 450 kişi kapasiteli Orca teknesinin sahibi Nail Balcı, geçen yıl 1 milyon Dolar harcayarak yaptırdığı yeni teknesinin kredi borçlarını yeni krediler alarak ödemeye çalıştığını söyledi. Balcı, “Bırakın 450 kişiyi yarısını bulsak bayram edeceğiz.

Bugün cumartesi ve biz çocuklar da dahil olmak üzere 80 kişi ile yani zararına Dalyan'a gidiyoruz” dedi. Gidiş dönüş 4,5-5 saat süren yolculukta yaklaşık 10 bin liralık mazot yaktığını da söyleyen Balcı, “Öğle yemeğimiz et ve tavuk köftesi, pilav, salata ve ekmekten oluşuyor. 10 personel çalışıyor. Maaşlar, sigorta, vergi ve diğer giderleri alt alta topladığımız zaman bu teknenin 100 kişinin altında hareket etmesi zarar demek.

Önceki senelere güvenip 1 milyon dolar harcayarak yeni bir tekne yaptırdım. O teknemiz Marmaris'te günübirlik turlara çıkıyor. Yolcu kapasitesi yine yüksek bir tekne ama önceki sezonlarda her gün tura çıkılırken şimdi bu kadar para harcadığım tekne hafta da en fazla 4 tur yapabiliyor” dedi.

“İNGİLİZ TURİST ANTALYA BÖLGESİNE KAYDI”

Turizmin Marmaris'te ciddi anlamda kötü gittiğini, her sene gelen İngilizlerin Antalya'ya kaydığını söyleyen Kaptan Balcı, “Salgının olduğu dönemde bile bundan iyiydik. Dalyan tekneleri, günübirlik tekneler, dalış tekneleri İçmeler dolmuş botları dörtte bir kapasite ile çalışıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz için teknelerimize yatırım yapıyoruz, Yeniliyoruz. Tadilat tamirat yapıyoruz. Gelenler memnun ayrılıp yeniden gelsinler istiyoruz.

Borçlarımızı kapatırız diyorduk. Turizmle uğraşan irili ufaklı tüm işyeri ve turizmcilerin bankalara borçları var. Borç üstüne borç yapıyoruz. Sezon başı iyi oluru geçtik, şimdi 15 Temmuz'dan sonra düzelir diye umut ediyoruz.

Ukrayna-Rusya savaşı olmasaydı burada yine İngiliz çok olurdu. Ruslar Antalya bölgesine gelemeyince İngilizler Antalya bölgesine kaydı. Oralardaki otellerin büyüklüğü, turizmin lokomotifi durumunda olması nedeniyle incoming acenteler tarafından Antalya'ya kaydırıldı. Zaten buraya paralı İngilizler gelmiyordu o da ayrı bir mesele” diye konuştu.

“KUR FARKI YERLİ TURİSTİ KAÇIRDI”

70 kişilik teknesiyle sezon başladığından bu yana yarısını bile doldurarak tura çıktığını hatırlamayan 35 yıllık dalış eğitmenliği yapan Paradise Dalış Merkezi sahibi Behçet Kutlu, “Genelde Nisan ve Mayıs aylarında dalışa Ukrayna ve Rusya'dan müşterilerimiz gelirdi. Savaş çıkınca bu tamamen kesildi. Temmuz ayına başladık hala yarıdan az kapasiteyle turlara çıkıyoruz. Turu iptal etmek gibi bir şansımız olmuyor çünkü anlaşmalı olduğumuz acenteler ve oteller var. Dalış turları bir gün öncesinden satılır.

Misafir biletini aldıktan sonra müşteri gelmedi tur iptal diyemeyiz. Bu bir prestij meselesi. Bu sene beklentimiz yüksekti. Dalış turizmi hobiye dayalı olduğu için bizim müşteri potansiyelimiz belli. TL'nin değer kaybetmesiyle rakamlar TL cinsinden çok fırlamış gibi gözüktüğü için zaten yerli gelemiyor. Bir kişi yemekli dalış 40 Pound. Bu rakam İngiltere'de bir öğle yemeği parası. Türk lirasına çevirdiğimiz zaman 800 TL. Bizim ücretlerimiz önceki yıllarda da aynı rakamlara yakındı ama o zaman mazot 7 TL idi. Şimdi 30 TL.

Bu rakamı vererek tura gelecek kaç yerli müşterimiz olur artık siz düşünün. Zam sadece mazotta değil ki her şeyde. Öğle yemeğinde tavuk ya da balık verirken şimdi basit şeylerle savuşturmak zorunda kalıyoruz” dedi.

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