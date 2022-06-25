Marmaris’te yanan ormanlık alanlar uydudan görüntülendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınan ve hala soğutma çalışmalarının sürdüğü orman yangınlarının kömür görüntüsü Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi.

Mustafa SARIİPEK

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Marmaris'te kontrol altına alınan orman yangınında yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı, ‘Göktürk-1' uydusu ile uzaydan görüntülenen alanı sosyal medyadan paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, “Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hale getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı” denildi.

Bölgede karadan soğutma çalışmaları sürerken 10 civarında helikopter de belli periyotlarla havalanarak soğutma çalışmasına devam ediyor.

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