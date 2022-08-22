Marmaris’te yasaklı inşaatta inceleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapımı durdurulmasına rağmen çalışmanın devam ettiği ileri sürülen Sinpaş GYO'nun bağlı ortaklığı Kızılbük GYO devre mülk inşaatında CHP ve HDP milletvekilleri inceleme yaptı. Şirketin güvenlik amiri çalışmanın yapılmadığını, bundan sonra da yapılmayacağını beyan etti. CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, “Bunu yaptığınız taktirde suç işlemiş olursunuz, takipçiyiz” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapımı durdurulmasına rağmen çalışmanın devam ettiği ileri sürülen Sinpaş GYO’nun bağlı ortaklığı Kızılbük GYO devre mülk inşaatında CHP ve HDP milletvekilleri inceleme yaptı.

İçeriye girmek isteyen çok sayıda çevreci, şantiye alanına sokulmazken CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ile Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin içeriye alındı.

İçerideki inceleme ve görüşmelerden sonra inşaatın kesinlikle devam etmeyeceğinin beyan edilmesiyle birlikte inceleme sona erdi.

Hatırlanacağı gibi iki kez gözaltına alınan çevrecilerin yaptığı basın açıklaması gecesinde Marmaris Kent Konseyi üyesi bir kişi daha mühürlü inşaatta “Çalışmaya engel olmak” suçlamasıyla ifadeye çağrılınca ortam çok gerilmişti. Çevreciler maddeler halinde yapılan yanlışları tweet’ler atmıştı.

ÇEVRECİLER MİLLİ PARK ALANINA YİNE SOKULMADI

Topluca inşaat alanına gelen çevreciler burada polis araçları, TOMA, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve polis kordonuyla karşılaştı. Sinpaş yetkilileri içeriye sadece milletvekillerini alabileceğini, can güvenliği konusunda garanti veremediklerini söyledi.

Bunun üzerine incelemeye CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ile Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin alındı. Video görüntüleriyle de şirketin güvenlik amiri ile yapılan görüşmelerde amir ile Beytekin'in karşılıklı düşüncelerini yansıtmalarının ardından içeride bir çalışmanın olmadığı gibi bundan sonra da olmayacağı açıklandı.

İKİ VEKİLDEN ORTAK AÇIKLAMA

İnşaat yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından çevrecilerin bulunduğu alana gelen iki milletvekili de içeride yaşananları kısaca özetledi. 22 Ağustos itibariyle artık burada hiçbir çalışmanın olmayacağı, olduğu taktirde suç işlenmiş sayılacağı ve bu durumun hep birlikte takipçisi olacaklarını söyledi.

KIZILBÜK GYO AÇIKLAMA YAPTI

Kızılbük GYO yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Projemiz özelinde kısa süreli çekilen ve basına iletilen videolardaki görüntülere dikkatli bakıldığında hiçbir inşaat faaliyeti olmamasına karşın videoları çekenlerin arka plandaki konuşmalarında açıkça ‘Çalışıyorlar yalanını' ifade etmeleri ‘inşaat çalışmalarının devam ettiği' algısını oluşturulmaya yönelik kasıtlı bir harekettir.

2 ya da 3 işçimizin göründüğü videolarda çalışanlarımızın sanki bir suç işliyormuş gibi lanse edilmesi çirkin bir ithamdır. 3 çalışan ile bu kadar büyük bir tesisin yapılması zaten mümkün değildir. Ayrıca şantiye sahasındaki ekipmanların düzenli bakım onarımının yapılması işlerinde görevli personelin yanında 100'ün üzerinde de beyaz yakalı personelin aktif olarak çalıştığı ofisler bulunmaktadır.

İnşaat yapılmamasına karşın projenin tamamen boş olması mümkün değildir. Bu alan özel mülkiyete tabi bir iş yeri olmakla beraber içeride onlarca çalışanımız bakım onarım, iş güvenliği, proje yönetimi gibi başlıklarda çalışmaktadırlar ve şu anda yaşanan süreç gereği kesinlikle inşaat yapılmamaktadır.”