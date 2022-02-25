Maske muamması… Zorunluluğu kalksın mı devam mı etsin?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, Türkiye'de de etkisini artırarak sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24 Şubat tablosuna göre son 24 saatte 281 kişi hayatını kaybetti, 709 bin 708 yeni vaka tespit edildi. Maske yaklaşık 2 yıldır hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelen vatandaşlar her ne kadar sıkılsa da maske zorunluluğunun devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Batuhan SERİM

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Kamera: Hakan KAYA

Küresel corona virüsü salgını, tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor.

Daha önce birkaç kez değişikliğe uğrayan Covid-19 salgınını son varyantı olan Omicron, Türkiye’de de vaka ve ölüm sayılarının artmasına neden oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 24 Şubat Çarşamba günü tablosuna göre son 24 saatte 281 kişi hayatını kaybetti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi.

Uzmanların salgının ilk gününden itibaren vatandaşlara bulunduğu maske-mesafe-hijyen uyarısı ise hala bireysel olarak alınabilecek en etkili tedbirlerden. Vaka artışını kontrol altına alan bazı ülkeler yavaş yavaş maske zorunluluğunu kaldırmaya başlasa da Türkiye hala riskli ülkeler arasında.

Bu konu tartışılırken, SÖZCÜ muhabiri İstanbul Mecidiyeköy’de vatandaşa mikrofon uzattı, “Sizce maske zorunluluğu kaldırılmalı mı?

Zorunlu olmasa bile maske takmaya devam eder miydiniz?” diye sordu.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“İNSANLAR KENDİ KADERİNE BIRAKILDI”

Mevlüde Karataş: “Kesinlikle kaldırılmamalı. Çünkü hala tehlike geçmiş değil. Bulaş riskinden korunmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Zorunluluk kalksa da ben takmaya devam ederim. Vaka sayılarına bakarım, artık yayılma hızı düşmüştür, ancak o zaman maske takmayı bırakırım. Bence vatandaşlar yeterli tedbirleri almıyorlar. Toplumda büyük bir rahatlık var. Bu da devlet politikasıyla alakalı bir durum. Sağlık Bakanlığı ilgilenmiyor. İnsanlar biraz kendi kaderine bırakıldı.”

“TEMİZLİK, MESAFE, MASKEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Talat Turhan: “Bence kaldırılmamalı. Bir süre daha devam etmeli. Çünkü hastalık devam ediyor. Vaka sayılarımız arttı, sayılar yüksek. Bilhassa kapalı alanlarda kaldırılmasından yana değilim. Açık havalarda, spor yaparken falan hadi neyse de kapalı alanlarda kaldırılmasından yana değilim. Ben bilinçli bir vatandaş olarak zorunluluk kalksa bile bir süre daha maske takmaya devam edeceğim. Salgın devam ettiği müddetçe dikkat etmeye çalışacağız. Temizlik, mesafe, maskeye devam edeceğiz, hayatımızın bir parçası olacak.”

“BU İŞLER DÜZELENE KADAR TAKACAĞIZ, BAŞKA TÜRLÜ KURTULUŞ YOK”

Gündüz Geçdoğan: “Bu işler düzelene kadar devam… Başka türlü kurtuluş yok… Maskeyi çıkardığın zaman vakalar yükselir, ölümler çoğalır.”

“İNSANLAR EKONOMİK PROBLEMLERDEN DOLAYI SALGINI DÜŞÜNEMİYOR”

Emir Sadık Kara: “Bence zorunluluk kalkmasın. Bence biraz daha böyle devam etmeli. Böyle devam ederse salgının da daha yavaşlayacağını düşünüyorum. (Vatandaşlar salgınla mücadeleye yeterli özeni gösteriyor mu?) Şu an insanlar ekonomik problem yaşadığı için çok düşünemiyor salgını. İnsanlar şu an sadece geçim derdinde.”

“AŞI SÜRECİ TAMAMLANANA KADAR MASKE ZORUNLULUĞU KALKMAMALI”

Kamile Gürsoy: “Maske zorunluluğu kaldırılmamalı. Çünkü bir aşı süreci var, aşının tamamlanması gerekiyor. O zaman aşı olanların günahı ne? Sonuçta aşısız olan da maskesiz dolaşacak. E ben aşı oldum, nasıl olacak? Zorunluluk kalksa bile ben maske takmaya devam ederim. Aşı istenilen seviyeye gelene kadar da takarım.”

“MASKE OLUNCA KORUNMA ŞANSIMIZ OLUYOR”

Hüseyin Gürosoy: “Bence zorunluluk kaldırılmamalı. Çünkü kimse aşı olmuyor. Aşı olmayınca da herkes birbirine bulaştırıyor. Maske olunca az da olsa korunma şasımız oluyor. Dolayısıyla zorunluluk kalksa da ben maske takmaya devam ederim.”

“NEDEN BAŞKASININ HAYATINI DA RİSKE ATAYIM Kİ?”

Kamil Eren: “Hastalık bitene kadar maske zorunluluğu kalkmamalı. Çünkü ben taşıyıcıysam neden başkasının hayatını da riske atayım ki? Mesela kalabalık bir minübüsten indim şimdi, belki de virüsü almışımdır, maske olmazsa başkasına da bulaştırabilirim. Zorunlu olmasa bile ben maske takarım çünkü çevreme bulaştırmak istemem. Sıfırlanana kadar takmaya devam edeceğim. İnsanlar yeterli önlemi almıyor, çoğu kişi maskesini takmadan geziyor.”

“ÖLÜ SAYISI ARTTI, ZORUNLULUK NEDEN KALKSIN?”

Sinan Hendem: “Maske zorunluluğu kesinlikle kaldırılmamalı. Bundan 1-1.5 sene önce 50-100 kişi ölüyordu, şimdi 200’ün üzerinde ölü var, neden kaldırılsın? Vatandaşların gerekli tedbirleri tam olarak aldıklarını da düşünmüyorum.”

“MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI YANLIŞ OLUR”

Kutay Özkan: “Bence şu aşamada maskenin kaldırılması biraz mantıksız olabilir. İnsanlara bakıyorum, gerçekten çok savsaklamışlar, maske takmıyorlar. Ve şu an toplum bağışıklığının sağlandığını düşünmüyorum. O yüzden bence maske zorunluluğunun kaldırılması yanlış olur.”

“SIKILDIK ARTIK, ZORUNLULUK KALDIRILMALI”

Furkan Tecer: “Maske zorunluluğu kaldırılmalı bence. Sıkıldık artık. Zorunlu olmasa takmaya devam etmem.”

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