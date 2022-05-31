Maske zorunluluğu kalktı mı? Hastanelerde ve toplu taşımada maske yasağı var mı?

Corona virüs salgını ile hayatımıza giren maske kullanımı yaklaşık 2 yıldır zorunlu tutulurken, geçtiğimiz haftalarda birçok alanda maske zorunluluğu kalkmıştı. Üç gün arka arkaya koronavirüs vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı ancak hastanelerde maske zorunluluğu devam ediyor.

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Maske zorunluluğu geçtiğimiz haftalarda gevşetilmiş, sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında devam edeceği duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacağını açıklamıştı.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz” dedi. Bu açıklama ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşımada kimi maske takmaya devam ederken kimi de maskelerini çıkardı.

“İSTEYEN MASKE TAKABİLİR”

Toplu taşımada maske takılmasının kalkmasının doğru olduğunu söyleyen Latif Mavzer “Uygulamayı doğru buluyorum. Zaten birçok kişi uymuyordu. Biz de takan insanlar olduğu için onlara saygısızlık olmasın diye takmaya devam ediyorduk. Birileri çıkıp bağırmasın diye takıyorduk. Şu anda takmayı bıraktık. Yasak olmadığı için daha rahat yolculuk yapacağız. İsteyen maske takabilir. En azından sen niye maske takmıyorsun diye kavga çıkmayacak. Bunun niçin çok doğru bir karar oldu” dedi.

“BEN MASKE TAKMAYA DEVAM EDİYORUM”

Maske takılmasından yana olan Münire Belkuş ise “Hastalıklar daha bitmedi. Çoluk çocuk dışarıda. Herkes hastalık bitmiş gibi düşünüyor. Aslında böyle olmaması lazım. İnsanlar yine de tedbir alması lazım. Ben maske takmaya devam ediyorum. Toplu taşımada maske kalkmasına kızıyorum. Kimsenin ağzında maske yok. Öksürüyorlar tıksırıyorlar çoluk çocuk var. İnsanların hayatı ile oynuyorlar” diye konuştu. (DHA)