Mavi Bayraklı koydan 2 saatte 1 ton atık çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün karadan ve denizden yapılan temizlik çalışmasında Mavi Bayraklı turistik koydan çıkanlar şok etti. Alışveriş arabası ve otomobil lastiklerinin bulunduğu atıkları görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Cennet koyda iki saatte 1 ton atık toplandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün dalgıçların “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla Gümbet koyunda düzenlediği etkinliğe Hüseyin Boyacı İlkokulu ve Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleride destek verdi. Dalgıçların 3-20 metre derinlikte deniz dibinden yaptığı temizlik çalışmasında öğrenci ve öğretmenlerde temizliği kıyıdan sürdürdü.

İKİ SAATTE ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan ‘'Denize En Çok Mavi Yakışır'' sloganıyla 8. yılına giren etkinlikte, geçen sene Gümbet temizliğinde gönüllü dalgıç ekibiyle 634 kilogram atık çıkartıldığını belirterek; şimdi ise aşırı yağışlardan dolayı sokaklara gelişi güzel atılan atıkların fazlalığından, bu yıl daha fazla miktar atık çıkabileceğini belirterek

“Özellikle dere yataklarının olduğu yerlerde çok fazla atık var. Az önce gördük, kepçeyle kaldırdık. İnsan kuvvetiyle kaldıramadığımız atıklar çıkıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Bu kadar etkinlik yapmamıza, bu kadar farkındalık yaratmamıza rağmen çocuklara, okullara gitmemize rağmen hala başarılı olmak için uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz atıklarını gelişi güzel atmamaları. En yakın çöp kutusuna bırakmaları.

Zaten kaba atıklarını belediyemize bildirdiklerinde biz geliyoruz, atık günlerimiz var mahallelerimizde, o atık günlerinde gidip alıyoruz. Bunları biz çok önemsiyoruz. Çünkü gelişi güzel atılan her atık daha sonra denize kadar ulaşıyor. Biliyorsunuz bu mikro plastik denen olay balıklara kadar yansıyor. Balıklar bu atıkları yiyor, biz de balıkları yiyoruz. Vatandaşlarımızın bize yardımcı olmasını bekliyoruz” dedi.

ALIŞVERİŞ ARABASI OTOMOBİL LASTİĞİ

İki saat süren ve yaklaşık 1 ton atığın çıkarıldığı etkinlikte plastik, cam, metal atıklarının yanı sıra dalgıçların denizden çıkardığı alışveriş arabası ve otomobil lastikleri dikkat çekti. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kıyıya çıkardıkları atıkları yerinde ölçüp ayrıştırarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakletti.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği gelecek hafta Müsgebi sahilinde devam edecek.

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