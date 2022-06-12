Meclis Göç Raporu’na muhalefet şerhi: Mahalleler ‘küçük Şam’a dönüştü!

Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nun hazırladığı “Türkiye’de Düzensiz Göç-Van Örneği” raporuna muhalefet şerhi yazan CHP’li üyeler, iktidarın izlediği göç ve sığınmacı politikasını eleştirdi. AKP’nin samimiyetten uzak ‘ensar-muhacir’ politikasıyla Türkiye’nin birçok noktasının Küçük Şam’a dönüştüğü belirtildi.

Veli TOPRAK

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Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nun hazırladığı “Türkiye'de Düzensiz Göç-Van Örneği” raporuna muhalefet şerhi yazan CHP'li üyeler, Türkiye'nin birçok noktasının “Küçük Şam'a” dönüştüğü eleştirisini yaptılar.

Alt Komisyon üyesi CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından hazırlanan şerhte, Türkiye'nin izlediği göçmen ve sığınmacı politikasına yönelik sert eleştiriler yer aldı.

AKP'nin izlediği ‘ensar-muhacir' söylemiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin, sığınmacılar, göçmenler, kaçkınlar için bir çekim merkezi haline geldiğine dikkat çekilerek, dünyanın en fazla sığınmacı, göçmen barındıran ülkesi haline gelindiği hatırlatıldı. İşte o rapora yazılan şerh yazısında öne çıkan tespitler:

İHVANCI DIŞ SİYASET

– Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benimsediği ve başarıyla uygulanan Ortadoğu ülkelerinin iç işlerine karışmama ilkesini reddeden, yıllarca olumlu sonuçlar veren diplomatik hamleleri, Dışişleri Bakanlığı mekanizmasını etkisizleştiren, emperyalist ülkelerin gazına gelerek kendisini Arap dünyasının hamisi sanan, BOP'un (Büyük Ortadoğu Projesi) Eşbaşkanlığı görevine talip olan AKP iktidarı yüzünden ülkemiz, ağır yaralar almıştır, ağır yaralar almaya devam etmektedir.

– İktidarın “Dostum Esad”dan “Katil Esad”a evirildiği süreçte, iktidar temsilcilerinin İhvancı dış siyaset anlayışıyla Türkiye hem bölgesinde yalnızlaşmış hem de ülkemiz yoğun sığınmacı dalgasıyla karşı karşıya kalmıştır.

SIĞINMACILAR GETTOLAŞTI

– Suriye iç savaşının patlak verdiği Mart 2011'den itibaren ülkemize gelmeye başlayan Suriyeli sığınmacıları ilk etapta sınır illerindeki çadır kentlerde barındıran AKP iktidarı, bir müddet sonra ‘Başınızın çaresine bakın' anlamına gelen kararla 100 binlerce Suriyeli sığınmacının Türkiye'nin 81 iline dağılmasına sebep olmuştur. İktidarın dünyada eşi benzeri görülmemiş bu yanlış kararının etkisiyle Türkiye'nin birçok noktası, kamuoyundaki yaygın eleştiri tabiriyle “Küçük Şam”a dönüşmüştür. Belli yerlerde yoğunlaşan Suriyeliler, kendi gettolarını kurmuştur.

ÖZBEK, AFGAN, AFRİKALI…

– Gelinen aşamada Türkiye, dünyanın en fazla sığınmacı, göçmen ve kaçkın barındıran ülkesi haline gelmiştir. 2011 yılında Türkiye'de sadece 58 bin uluslararası koruma altındaki yabancı varken, bugün itibariyle baktığımızda ise yalnızca geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı resmi kayıtlarda 4 milyona yaklaşmıştır. Bunun yanı sıra Afgan göçmen sayısı, büyük bir sıçramayla 300 bini aşmıştır. Iraklı sayısı 150 bini, İranlıların sayısı 50 bini aşmıştır. Bunun yanı sıra Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, Fas'tan, Mısır'dan, Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Afrika ülkelerinden ve dünyanın daha birçok yerinden göçmenler akın akın Türkiye'nin yolunu tutmaktadır.

TİKTOK'TA BİRBİRİYLE YARIŞIYORLAR

– İktidarın ‘göz yummak' olarak nitelendirilebilecek tutumu nedeniyle sınırlarımız yol geçen hanına dönmüştür. Yurda kaçak yollarla geçişlerin önüne geçilememektedir. Göçmen kaçakçılığını meslek edinen şahıslar, Türkiye'ye kaçak girenlerin bu yolculuğunu videoya çekip sosyal paylaşım sitesi TikTok'a yükleyerek, “Yüzde 100 giriş garantili” şeklindeki ifadelerle ‘müşteri' kazanmaya çalışmaktadır.

– TikTok, Facebook, Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya platformlarında Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayıcı, güvenlik güçlerimizle alay edici, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, toplumda kargaşa çıkarmaya amaçlayan paylaşımlar konusunda adeta birbirleriyle yarışan yabancı uyruklu şahısların söz konusu hadsiz cesaretlerinin kaynağının iktidarın yanlış göç ve uyum politikası olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

SEÇİM SÜRECİNDE KAOS PLANI İDDİASI

– Türk vatandaşları ile kendi düzenlerini oluşturan Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya gelmesi, endişe uyandırmaktadır. Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durumun müsebbibi Suriyeli sığınmacılar değil, AKP iktidarıdır. Seçim sürecine giderken kaos ortamı oluşturmak isteyenlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Suriyeli sığınmacılarla, Afgan göçmenlerle çatıştırma planları yaptıklarını bilmemiz gerekmektedir.

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