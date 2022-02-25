Meclis Sağlık Komisyonu 463 gündür toplanamıyor

Toplam 13 milyon vaka 80 bin de ölümün yaşandığı korona süreci ile, sağlıkta şiddet, dengesiz ücret, 9 bin hekim istifası, sağlık çalışanlarının feryatları, ilaç ve hastanelerdeki randevu sıkıntısı gibi sorunlara rağmen, TBMM Sağlık Komisyonu 463 gündür toplanmadı, hiçbir sorunu da ele almadı.

Deniz AYHAN

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Aralarında 16 doktor, 4 de eczacı olan ve 26 Milletvekilinden oluşan komisyonun Başkanı eski Sağlık Bakanı AKP'li Recep Akdağ, komisyonu toplamıyor. CHP, Sağlık ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin de katılımı ile “Acil toplantı” istedi. TBMM Sağlık Komisyonunun CHP'li üyeleri Fikret Şahin, Ali Şeker, Fazıl Kasap, Burhanettin Bulut, Kani Beko ve Ünal Demirtaş, son olarak Ankara'da Dr. Ebru Ergin'in hastası tarafından saldırıya uğradığını da hatırlattılar.

Milletvekilleri başvurularında “Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetteki artış, sağlık çalışanlarımızın meslek onurunu rencide etmekte, sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması ve sağlıkta iş verimliliğinin artırılması adına sağlık çalışanlarına fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet uygulayanlara caydırıcı cezalar getirilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin katılımlarıyla, komisyonun ivedilikle toplanmasını talep ediyoruz” dediler.