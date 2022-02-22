Meclis üyeleri siyasi talimatla karar veriyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, SÖZCÜ’ye konuştu. Cumhur İttifakı’nın projeleri engellemeye çalıştığını söyledi ve ekledi: “Kolay değil ama biz zor işlerin adamıyız.”

Mehmet SERBES

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Mersin'in ulaşımını rahatlatacak metro projesinin finansmanı için gerekli borçlanma talebi tıpkı İstanbul'da olduğu gibi Belediye Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan Cumhur ittifakına mensup üyeler tarafından reddedilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Ne yaparlarsa yapsınlar hizmetimizin önünde engel olamayacaklar. Mutlaka bu tip zorluklar karşımıza çıkacaktır. Ama bu zorlukların hepsini bir bir aşacağız. Kolay işi herkes yapar. Biz zor günlerin, zor işlerin adamıyız. Bu konuda Mersinli hemşehrilerim hiç merak etmesin.” dedi. Seçer, meclis üyelerinin hür iradeleriyle değil siyaseten aldıkları talimatla karar verdiklerini söyledi.Mersin metrosu için borçlanma talebi reddedilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sözcü Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'in sorularını yanıtladı:

■ Sayın Başkan, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Şubat ayı 2. Birleşim Toplantısında metro projesi için borçlanma yetkisi talebi oluşturmuş ancak 2 milyar 489 milyon 543 bin liralık yetki talebi, Cumhur İttifakı'na mensup Meclis üyeleri tarafından reddedilmişti. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Mersin Metrosu'nun ikinci borçlanması olan 2 milyar 489 milyon 543 bin liralık yetki talebimiz meclis tarafından reddedildi. Ancak daha önce de 16 Ağustos 2021 tarihinde 900 milyon liralık bir borçlanma talebimiz olmuştu. Bu yetkiyi almıştık. Ancak, bu talebimiz şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı'nda ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan imzadan çıkmadı. Yani işler sadece Meclis'in borçlanma yetkisi vermesiyle hemen sona ermiyor. Bunun bir de Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı, ardından da Hazine'de onay süreci var. Yani Meclis'ten verilen yetki süreci, üzerinden 6 ay gibi bir süreç geçmiş olmasına rağmen diğer imza süreci tamamlanmadığı için bitmiş olmuyor. Metro yatırımı, toplamda inşaatı 3 milyar 989 milyon liralık bir yatırım ve sadece inşaatı bu kadar. Vagon ve diğer müştemilatını saymıyorum. Bunun 600 milyonluk kısmını yani % 15'ini biz öz kaynaktan kendimiz ödeyeceğiz. Geri kalan 3 milyar 389 milyonu için kredi kullanacağız. Yani borçlanacağız. İşte bu borçlanmanın 900 milyonu için meclisten yetki aldık. Ama kalan kısmı için, yukarda da belirttiğim üzere sürecin uzamasını dikkate alarak, tedbirimizi almak ve inşaatı başlayan metro projemizin bir kesintiye uğramaması, ilerde bir aksilik yaşamamak ve zamandan kazanmak adına meclisimizden böyle bir yetki talebinde bulunduk. Çünkü, bu projemizde biz bir problem yaşamak istemiyoruz. Ancak maalesef bunu meclis üyelerine anlatamadık. Takdiri halkımıza bırakıyoruz.

EN BÜYÜK YEREL PROJE

■ Mersin metrosunun projesi, güzergahı ve kapasitesi hakkında bilgi verir misiniz?

Metromuzun temelini Mersin'in 100. kurtuluş yıl dönümü olan 3 Ocak 2022'de attık. Mersin'de yeni bir milat oldu. Çünkü bu proje, aynı zamanda Mersin'in gelmiş geçmiş en büyük yerel projesi niteliğini taşıyor. Mersin'de raylı sistemler dönemini başlattığımız bu projemizle, bizler de Mersin adına yeni bir yüzyıla yeni ufuklar açarak girmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir marka kent bırakma amacındayız. Toplamda 3 etaptan oluşan metromuzun ilk etabı batıda Mezitli Belediyesi eski hizmet binası ile doğuda eski otogar arasını kapsayan toplam 13.4 kilometrelik yeraltı metro inşaatı olacak. Toplamda 11 istasyondan oluşacak. 2. etap Fuar-Üniversite Hastanesi-Mersin Üniversitesi ve tekrar Fuar Alanı bir ring şeklinde 8.4 kilometrelik bir güzergah olacak. Buradaki raylı sistem modelini tramvay düşünüyoruz. 3. Etap ise eski otogar bölgesinden başlayacak, Şehir Hastanesi, Yeni Otogar'a kadar gidecek ve toplamda 12.6 kilometrelik hemzemin metro raylı sistem modeli olarak gerçekleştirilecek. 1 etap hattının işletmeye alındığı ilk yıl öngörülen günlük yolcu sayısı yaklaşık 350 bin olacak. Bu sayının 2030 yılında 380 binlere, 2048 yılında da 500 binli rakamlara evrileceğini öngörmekteyiz. Yani toplamda yaklaşık 35 kilometrelik raylı sistemi Mersin'e kazandıracağız.

■ Kente nasıl bir katkı yapacaktı?

Metro, kent yaşamına çok önemli katkıları olacak. Çok konforlu, çok süratli, çok ucuz bir toplu taşıma modeli metro ama kente katacağı başka önemli değerler de var. Bir kere Mersin'in 4 merkez ilçesini birbirine bağlayacak. 4 merkez ilçede yaşayan farklı sosyo-ekonomik yapıda, farklı sosyo-kültürel yapıdaki insanlar da metro aracılığıyla diğer bölgelere çok daha rahat ulaşma imkanı bulacak. 11 istasyonumuzun 7'sinin her birinde 200, toplamda 1400 araçlık otoparklar olacak. Ayrıca, vagonların bir tanesinde bisikletler için özel bir alan ayrılması için çalışmalar yapıyoruz. Yine 11 istasyonun 9'unda halkın kullanımına açık sosyal, kültürel ve ticari alanlar tesis edilecek. Bunlar arasında sergi alanları, alışveriş ve yeme içme alanları bulunacak. Bir anlamda bu istasyonlar sosyalleşme için muazzam bir alan yaratmış olacak, ticarete önemli katkı sağlamış olacak.

HALK BUNLARI GÖRÜYOR

■ Meclis üyeleri sizce neden böyle bir karar aldılar? Sonuçta onlar da Mersin halkına sorumlu olan insanlar olarak metroya destek vermeleri gerekmez miydi?

Şunu üzülerek ifade edebilirim ki Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri bazı konularda kendi hür iradeleriyle değil, tamamen siyaseten aldıkları talimat doğrultusunda karar veriyorlar. Ankara'da siyasette sert rüzgarlar estiği zaman yerel kararları da etkiliyor. Özellikle Mersin'de meclis üyelerinin birçok kararlarda “grup kararı” deyip geliyorlar karşımıza. Tabi bu grup kararı alma nedenlerini daha çok belediyemize imkan sağlayacak konular ile ilgili oluyor. İşte borçlanma talebi gibi ya da metro örneğinde olduğu gibi yada Hal Tesisi yapımında olduğu gibi kararlarda oluyor. Erdemli'de yeni bir hal tesisi yapıyoruz. Yasa gereği, biz bu yerlerin yüzde 50'sini inşaat devam ederken de satışa çıkarıp satış yapabiliyor ve gelir sağlayabiliyoruz. Ancak, bunu dahi engelliyorlar. Yani belediyenin yatırım yapması için gerekli olan kaynak teminleri ile ilgili tutumları tamamen ya red yönünde oluyor ya da çok büyük zorluklar çıkararak kabul ediyorlar. O da çok büyük istisnadır.

■ İlgili bakanlıklar ve en önemlisi Cumhurbaşkanlığınca onaylanmış bir projeyi Cumhur ittifakı üyeleri nasıl ve neden reddettiler? İleri sürdükleri gerekçeler nelerdir?

“Hele ilk borçlanmayı bir alın, bu parayı önce bir harcayın; ondan sonra ikincisini isteyin” diyorlar. Bu tabi ki mantığa yatkın bir şey değil. İnşaat başladığı zaman süratle işlerin tamamlanabilmesi için, işlerin kesintiye uğramaması için yapılan bu işlerin ödemelerini yapmak zorundasınız ve bunun tedbirini almak zorundasınız. Ama bu gerçeği Meclis üyelerine anlatamadık. Ben bu tutumun tamamen bizim yatırımlarımızı engelleme ya da vatandaş karşısında bizi sıkıntıya, zor duruma sokma gayretleri olarak bunu gördüm.

Ama bu işler tersine çalışıyor, bunun farkında değiller. Çünkü Mersin halkı bunu görüyor. Bu ve benzer tutumlarını sürdürdükleri sürece de Mersin halkı eminim ki; bunun değerlendirmesini seçimlerde yapacaktır.

CUMHURBAŞKANINI DA REDDETMİŞ OLDULAR

■ Siz bu oylama öncesi Cumhurbaşkanı'na bir çağrı yapmıştınız, daha doğrusu bilgi vermek ve dilekte bulunmak niteliğinde bir çağrıydı. Bundan sonuç alacağınızı umuyor muydunuz? Bu çağrıya rağmen sonucun değişmemesi sizde hayal kırıklığı yarattı mı?

Aslında Cumhurbaşkanlığı'na bir çağrıdan ziyade meclis üyelerine uyarıda bulunmak istedim. Şunu söylemeye çalıştım, “Bakın bu yatırımımız 2022 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer alıyor. Dolayısıyla bunu reddetmeniz demek, Cumhurbaşkanı kararını da bir anlamda reddetmeniz demektir” Ama, aldıkları red kararıyla beni hayal kırıklığına uğratmadılar. Çünkü bunu sürekli yaptıkları için çok da hayal kırıklığına uğradığımı söyleyemem.

■ Bundan sonraki aşamalar ne olacak? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Metroyu, Mersin'in ulaşım sorununu çözmek için hangi yöntemler deneyeceksiniz?

3 Ocak'ta inşaatın temelini attık, inşaat başladı ve sürüyor. Herhangi bir sorunu yaşamadan inşaatı devam ettireceğiz. Mutlaka bu tip zorluklar karşımıza çıkacaktır. Ama bu zorlukların hepsini bir bir aşacağız. Kolay işi herkes yapar. Biz zor günlerin, zor işlerin adamıyız. Bu konuda Mersinli hemşehrilerim hiç merak etmesin; 900 milyon liralık ilk finansmanı kullanmak üzereyiz. Yakından takip ediyoruz. Ilgili kurumlardan imzadan çıkar çıkmaz bu para kullanılacak. Bir sıkıntı sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Önümüze çıkan zorluklar da bir bir aşmasını bilecek birikime yeteneğe sahibiz.