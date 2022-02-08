CHP’den ‘ara seçim’ açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 11 milletvekilinin istifası durumunda ara seçime gidileceğini gündeme getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözlerini değerlendirdi.

Sozcu.com.tr

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CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM’de bir basın toplantısı düzenlendi. Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 vekil istifa ederse 30 milletvekiline ulaşacak boşalan vekillik sayısı, bu durumda da TBMM ara seçim yapma kararı alacak. 11 cesur yürek kim olabilir?” açıklamasını değerlendirdi.

MİLLETVEKİLLERİNİN YÜZDE BEŞİ…

– Zaman zaman bir Sine-i Millet tartışması yürütülüyor. Bu konuda geçmişte Tanju Bey’in de ifadeleri vardı. Bu yaptığı açıklama şöyle bir yanlış anlaşılmayı doğurmasın. Anayasa, Meclis’te bulunan milletvekillerinin yüzde beşinin, yani 30 milletvekilinin boşalması durumunda, seçimlere bir yıl kalmamışken ara seçime gidileceğini söylüyor.

BİR SİYASİ SEÇENEK OLARAK DURMAKTADIR

– Ara seçime gidilmesi, boşalan milletvekilleri açısından… Yani bir partinin bütün milletvekilleri istifa etse de yapılacak seçim genel seçim değildir. Bu bir seçenek olarak önümüzde uzun süredir var. Böyle bir şey yaparak, bunu erken seçim yapmayan iktidarı bir şekilde kantara çıkarma ve kaybettiği halk desteğini bir erken seçim marifetiyle gözler önüne serme bir siyasi seçenek olarak durmaktadır. Bu bir genel seçim doğuran sonuç değil bir ara seçim doğuran sonuçtur.

Özgür Özel, Meclis’in AKP ve MHP oylarıyla tatile girmesine de tepki gösterdi:

– Bu hafta Meclis’i kapattılar çünkü CHP’nin vereceği Isparta’yla ilgili araştırma önergesinin görüşmesi işlerine gelmezdi. Elektrik faturalarının yarattığı infiali, vatandaşın düştüğü zorluğun konuşulmasını istemiyorlardı.

GÜNDEMİ SARAY BELİRLİYOR

– İşlevsiz, gündeminin Saray’dan belirlendiği, talimatlarla çalışılan, “Sizden bir talebimiz yok gidin dinlenin” denilince asgari disiplin içinde dağılıp çalışmayan, vatandaşın gündemini kovalamayan bir Meclis’e dönüştürülmeye çalışıyor TBMM.

KULAĞINIZIN ÜZERİNE YATTINIZ

– Fahrettin Koca söz verdin sen sağlık çalışanlarına. İyileştirme yaptık, geri çektiniz. “Haftaya daha iyisini getireceğiz” dediniz, aralık bitti, ocak ayının ilk haftası dediniz, yalan oldu. Ocak bitti, yalan oldu. Bugün 8 Şubat, sağlık emekçileri grevde ve siz kulağınızın üzerine yattınız.

KANUN ÇIKARACAKTIK, 45 GÜNDÜR KAYIPLAR

– Meslektaşlarınızın beklentilerini boşa çıkarttınız. Bu Meclis geçen hafta “İşimiz yok” diye tatile gitti. Ne olurdu Meclis bu hafta çalışsaydı, tüm sağlık emekçilerinin haklarını verseydik. İki büyük kaçış var. Yurtdışına giden doktorlar ve özel kuruluşlara giden yetişmiş, uzman doktorlar. Kanun çıkaracaktık, 45 gündür kayıplar.

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