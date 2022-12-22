Meclis’te asgari ücret tartışması

TBMM Genel Kurulunda, 2023 yılı için net 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret konusunda tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, ""Recep Tayyip Erdoğan'ın oturmadığı, zapt etmediği, yetkisini kendi kullanmadığı bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanlığı kalmıştı, bugün oraya da oturdu" ifadesini kullandı.

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Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Genel Sekreterliğinin, İYİ Parti’li bir milletvekilinin yeni yıl için hazırladığı tebriği, metinde yer alan “2022 yılı yorucu geçti, inşallah, 2023 yorucu olmaz, ülkemize güneş doğsun” şeklindeki ifade nedeniyle siyasi içerikli olarak nitelendirerek iade ettiğini söyledi. Usta, “Bunun hesabını soracağız tabii. Divanın böyle bir kararı var mı Sayın Başkan?” dedi.

Usta, “Ocak ayında açlık sınırı, benim hesabıma göre, bu varsayımla 8 bin 707 lira olacak. İşçi asgari ücreti ocak sonunda 8 bin 500 lira olarak alacak. İlk alınan ayda bile asgari ücret, açlık sınırının altında kalacak. Kimse bu asgari ücrete ‘İyi bir asgari ücret’ filan demesin.” diye konuştu.

“MEMNUNİYET OLUŞTUĞUNU GÖRMEKTEYİZ”

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 2023 asgari ücretinde, 2022 yılı ocak ayı verileriyle kıyaslandığında yüzde 100’e yakın bir artış gerçekleştiğini belirtti.

Asgari ücretin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bülbül, “Net 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret açıklamasına gelen ilk tepkilerden işçi ve işveren tarafında bu rakamın makul karşılandığını ve memnuniyet oluştuğunu görmekteyiz.” diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TÜİK verilerine göre tarımsal girdi maliyetlerinde önemli oranda artış görüldüğünü, bunların gıda fiyatlarını doğrudan doğruya etkilediğini söyledi.

2023 yılı asgari ücretine değinen Oluç, “Asgari ücreti böyle açıklamak, milyonlarca düşük gelirlinin, asgari ücretle çalışanların enflasyona ezdirildiğinin çok açık bir işareti. Bu, iktidarın son asgari ücret dayatması olacak.” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’IN ZAPT ETMEDİĞİ BİR ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KALMIŞTI”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’nin gelecek hafta çalışmalarına ara verecek olmasını eleştirirerek, “Emeklilikte yaşa takılanlar beklerken, sözleşmeliler beklerken siz nereye gidiyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz; bunu anlamakta güçlük çekiyoruz.” diye konuştu.

Gelecek yıla ilişkin asgari ücretin açıklandığını hatırlatan Özel, “Recep Tayyip Erdoğan’ın oturmadığı, zapt etmediği, yetkisini kendi kullanmadığı bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanlığı kalmıştı, bugün oraya da oturdu. Bir kere TÜRK-İŞ imza atmadı, işçinin çok memnun olduğu asgari ücreti kim, nasıl tarif ediyor?” dedi.

Asgari ücretlinin kur korumalı mevduatı, altını, dövizi değil, pirinci, sütü, bulguru ve makarnayı bildiğini belirten Özel, “Bugünkü asgari ücret, temmuzda ilan edilenden 33 kilo eksik pirinç, 35 kilo eksik bulgur, 111 paket eksik makarna, 604 adet eksik yumurta, 29 litre eksik ayçiçeği yağı, 79 kilo eksik kuru soğan, 150 kilo eksik patates, 37 litre eksik süt alıyor. Siz de utanmadan sıkılmadan ‘Asgari ücrete yapılan zam, işvereni de işçiyi de memnun etti’ diyorsunuz. Bu açıklamaları yapanları millete şikayet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, 2022 başında 4 bin 253 lira olan asgari ücretin, bugün 8 bin 506 lira olarak açıklandığını dile getirerek, “Özgür Bey asgari ücretten çok rahatsız olmuş anlaşılan.” dedi.

Asgari ücretteki artışın yüzde 100 olarak gerçekleştiğini söyleyen Tunç, “Böylece çalışanlarımızı küresel enflasyona karşı korumaktaki kararlılığımızı göstermiş olduk. AKP iktidara geldiğinde, 20 yıl önce 185 lira asgari ücret kur bazında 100 dolara tekabül ediyordu. Bugün 8 bin 506 lira, 455 dolara tekabül ediyor. Böylece ülkemizi 3-4 kat büyüttük, asgari ücretlimizin, çalışanımızın alım gücünü, ülkemizin büyümesine paralel olarak 4,5 kattan fazla artırmış oluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, bundan sonra da sabit gelirlilerin alım gücünü artıracak, refahını yükseltecek adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

“BEN BİLE BURADAN TOPA GİRECEĞİM”

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, işçi ve işveren kesiminden bahsederken sadece masada oturanları kastetmediğini belirtti.

Asgari ücret beklenti anketlerindeki tutarın, açıklanan seviyede olduğuna dikkati çeken Bülbül, “Biz, ortaya çıkan bu asgari ücretin makul olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında, ihtiyaç vuku bulduğu takdirde asgari ücrette yıl arasında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla temel hedef insanımızın enflasyona ezdirilmemesiyse elden gelen yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.

İYİ Parti’li Erhan Usta ise Bülbül’ün sözlerini eleştirirken, “Levent Bey’in dediğinden şunu anlıyorum; Ekonomi o kadar kötü ki açlık sınırının altındaki bir asgari ücreti ancak verebiliyoruz.” ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, İYİ Parti’li Usta’ya tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de “Bu laftan sonra ben bile buradan topa gireceğim ama girmeyeyim.” dedi.

Bu sırada Bülbül ve Usta arasında bir süre laf atmalar yaşandı. Genel Kurulda daha sonra partilerin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi. (AA)

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