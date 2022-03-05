Mecliste MHP’li üye ve AKP’li başkan arasında ‘basın’ tartışması

Elazığ il genel meclis toplantısında 2021 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde AKP’li meclis başkanı İbrahim Şerbet’in basın mensuplarını meclis salonundan çıkarmasına MHP’li Osman Dilek tepki gösterdi. Dilek, “'Sen şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun’ deyip ceket çıkarmanın bir anlamı yok, biz buraya kavga etmeye gelmedik. Siyaseten ters düşeriz, ayrı düşüncelere sahip olabiliriz ama böyle zorbalık, dayatmalar hoş şeyler değil" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ il genel meclisi toplantısında 2021 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde basın mensuplarının dışarıya çıkartılması Cumhur İttifakı arasında gerginlik yarattı.

AKP'li meclis başkanı İbrahim Şerbet'in faaliyet raporu sunumunun ardından soru cevap kısmında basın mensuplarını dışarıya çıkarması MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek tepki gösterdi.

Dilek, “Gündeme bakıyorum, inceliyorum bizim kamuoyunda gizleyecek hiçbir şeyimiz yok neden basını dışarıya çıkarıyoruz? Kamuoyunun bilgilendirilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz?” diyerek AKP'li Şerbet'e tepki gösterdi.

“KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİNDEN NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?”

MHP'li meclis üyelerinin konuşmalarının kesildiğini belirten Dilek, şöyle konuştu:

* Geçen sana yine mart ayında meclis üyesinin yerinde rahmetli Cevdet Doğan kardeşimiz oturuyordu. Orada Keban ilçesinin sıkıntılarını anlatırken meclis başkanımız azarlamıştı ve helalleşmeden vefat etti.

* Ondan belirli bir süre sonra yine bir meclis üyemize bir gider yaptı. Perşembe günü yine bir meclis üyesi arkadaşımız ‘ben size teşekkür edeceğim' demesine rağmen lafı kesildi ve konuşturulmadı. Dün sıra geldi bana meclisten çıkıp ‘sen şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun' deyip ceket çıkarmanın bir anlamı yok, biz buraya kavga etmeye gelmedik.

* Siyaseten ters düşeriz, ayrı düşüncelere sahip olabiliriz ama böyle zorbalık, dayatmalar hoş şeyler değil. Siyaset uzlaşma sanatıdır. Burada bir mesele olduğu zaman biz farklı fikir beyan ediyoruz ama oylamalara bakın yüzde 99'u oybirliğiyle geçiyor.

* Beni esas üzen nokta şu basın dışarıya çıkarıldıktan sonra bu tavır sergileniyor. Biz basını neden dışarıya çıkarıyoruz hepinize soruyorum. Gündeme bakıyorum, inceliyorum bizim kamuoyunda gizleyecek hiçbir şeyimiz yok neden basını dışarıya çıkarıyoruz. Eğer gider yapmak için çıkarıyorsanız o farklı bir şey.

* Kamuoyunun bilgilendirilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Biz burada bir siyasi parti olarak şu parti bu parti ayrımı yapmadık buradaki işleyişin kurumla ilgili olan bölümlerinde biz çıkıp diyoruz ki ‘şu eksiklikler' vardır.

* Program yapıyorsunuz bir buçuk iki ay sonra programda bütçeyle ilgili aktarmalar oluyor bizde bunu eleştireceğiz tabi bu bizim en doğal hakkımız. Burada bir meclis başkanının alınganlık göstermesine gerek yok. Onun için bu gibi şeylerde kamuoyunun bilgilendirilmesi lazım.

AKP'Lİ BAŞKAN BASIN MENSUPLARINI SUÇLADI

MHP'li Osman Dilek'in konuşmasının ardından AKP'li Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, basın mensuplarını taraflı olmakla suçladı. Şerbet, şu ifadeleri kullandı:

* Meclisimiz vatandaşla ve basına açıktır. Biz gündem maddelerini hazırlarız gündem maddeleri bittikten sonra veya özel konularda basını dışarıya çıkarmaya yetkimiz var. Basın olarak da iki tane kardeşimiz var devamlı geliyor. Taraflı hep yönlendirmeyle yazışma yapıyorlar.

* Şurada meclis görüşmesi yapıyoruz hatip konuşuyor basın koltuk aralarında dolaşıyor orada il genel meclis üyesiyle dolaşıyor. Bizim bu kadar iyi niyetimize karşı ses çıkarmadığımız halde gündem dışı özel bir konu için basını dışarıya çıkarmışım suç olmuş ben buna anlam veremiyorum.

* Gündem maddeleri görüşülürken gündem dışına çıkıldığı an kim olursa olsun ikaz ederim bu benim görevim ve yetkim. Basından arkadaşlara da tekrar söylüyorum bundan sonra meclise saygılı olalım aralarda dolaşmayalım arkada yer ayrılmış bundan sonra orada oturalım.