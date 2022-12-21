Meclis’te Noel Baba’lı Katar tepkisi:: ‘Ho ho ho’

CHP'li Veli Ağbaba, TBMM'de AKP iktidarını eleştirerek, "Yandaşa gelince Noel Baba gibisiniz, vatandaşa gelince gece 3’te gelen davetsiz maskeli gibisiniz. Yandaşın, çetelerin Noel Baba’sısınız. Yandaş müteahhide vergi affı; ‘Ho ho ho’. Katar'a liman kıyağı jesti; ‘Ho ho ho’. Yandaş sendikaya yüzde 2 baraj kıyağı; ‘Ho ho ho’. Vatandaşa gelince 200 milyarlık yük, OHAL'de mağduriyet, bağımsız sendikalara kilit var" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde söz aldı.

Ağbaba, şöyle konuştu:

* “Bugün Meclis'in önünde, adeta bir savaş çıkacakmış gibi, Meclis işgal edilecekmiş gibi, binlerce polisin kuşattığı ve bariyerlerle engellediği bir hâl vardı. Hakikaten, bir milletvekili olarak, bir yurttaş olarak utanç içerisinde olduğumu huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Bu gelen insanlar, hepinize yıllarca hizmet eden memur arkadaşlar, Memur Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri.

* Güven Park’tan, Kızılay’dan tedbir alınmaya başlanmış ve maalesef… Size söylüyorum, ülkeyi yönetenlere söylüyorum, AKP Grubu'na söylüyorum: Ya ülke böyle yönetilir mi, insan kendi vatandaşına böyle muamele yapar mı; onu da sizin takdirinize bırakıyorum ve sizi kınıyorum. Orada söyledim, ‘Gizli falan değil, bugün burada yaşadığımız açık faşizmdir' dedim. Bu faşizm. Tam bir polis devletine dönmüş.”

“HO HO HO”

Meclis kürsüsünden Noel Baba ve hırsız karikatürü gösteren Ağbaba’nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* “‘Torba' denilen bir ucube, içinde yok yok. Buna belki ‘torba’ demek lazım, belki başka bir şey demek lazım. Sizlere iki fotoğraf göstereceğim; iki yüzünüz sizin. Bakın, iki yüzünüz. Biri bu, biri bu. Şimdi, bunu niye söylüyorum? Yandaşa gelince Noel Baba gibisiniz, vatandaşa gelince gece 3'te gelen davetsiz maskeli gibisiniz.

* Muhafazakar iktidarsınız ya. Ama yandaşın, çetelerin Noel Baba'sısınız. Yandaş müteahhide vergi affı; ‘Ho ho ho'. Katar’a liman kıyağı jesti; ‘Ho ho ho'. Yandaş sendikaya yüzde 2 baraj kıyağı; ‘Ho ho ho'. Vatandaşa gelince 200 milyarlık yük, OHAL’de mağduriyet, bağımsız sendikalara kilit var.

* Öyle bir torba kanun teklifi hazırlanmış ki içinde yok yok. OHAL var, limanları peşkeş var, sendikalara darbe var, 200 milyar borçlanma yetkisinin artırılması var. Torba değil çuval, çuval değil çorba, çorba değil… Ne diyeyim?

“TERS KELEPÇEYİ DE ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAKILAN KİLİDİ DE HEP BİRLİKTE KIRACAĞIZ”

* Devletimize ait limanların işletme süresi 49 yıl uzatılıyor. Bunu yazarken insanın eli titrer ya, 49 yıl. Allah’tan korkmuyorsunuz; çoluktan çocuktan, analardan utanının ya. Sadece süre uzatma yok, bir de ne var? Bir de hinlik var. Ne? Sözleşme bedelinin yüzde 25’inin peşin ödenmesini düzenliyor. Niye? Seçim var. Para var, para. Satmadıkları bir şey kalmadı, şimdi neyi satıyorlar? Geleceği, geleceği, uzakları satıyorlar.

* Bu liman düzenlemesi 4 defa gelmiş; kimi komisyondan çekilmiş, kimi burada kanunlaşmış, Anayasa Mahkemesi iptal etmiş, şimdi tekrar getiriyorsunuz. Bu kanunu getirenler, Cumhur İttifakı, Meclis'e takılmış ters kelepçedir. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne de kilit vurmaya çalışıyorsunuz. Ters kelepçeyi de Anayasa Mahkemesi'ne takılan kilidi de hep birlikte kıracağız.

“MİLLETİMİZİN MALI LİMANLARI 3-5 YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR”

* Bir de 6 ay sonra seçim var, 6 ay sonra. 6 ay sonra kurulacak Meclis'in kullanacağı yetkiyi hangi hadle siz kullanıyorsunuz ya, hangi hadle kullanıyorsunuz? 6 ay sonra seçim var, yangından mal kaçırır gibi, biliyorlar ki seçimi kazanamayacaklar, şimdiden limanları; çoluk çocuğumuzun, devletimizin, milletimizin malı limanları 3-5 yandaşa peşkeş çekiyorlar.

“BUGÜNKÜ KIZILAY MEYDANI’NDA İNSANLARIN İSYANI DA BU”

* Bu, ‘rüşvet sendikacılığı' dediğimiz yüzde 2 barajı var. Geçtiğimiz yıl MEMUR-SEN ile devletin yaptığı toplu sözleşmeyle yüzde 1 baraj şartı konulmuştu. Sendikalar dava açtı, bu yüzde 1 barajını iptal ettiler. Şimdi bu düzenlemeyle iktidar adeta çalışanlara rüşvet teklif ediyor. Bir daha söylüyorum; devlet, hükümet, sendika değiştirmek için, yandaş sendikaları güçlendirmek için rüşvet teklif ediyor. Diyorlar ki ‘Biz memurlara 500 TL bedel biçtik, o 500 TL’yle memurlar sendika değiştirebilir'. Bunun özeti bu. Bugünkü Kızılay Meydanı’nda insanların isyanı da bu. Bu sendikalar sanmayın ki CHP’li, İYİ Partili, HDP’li; bu sendikalarda her siyasi görüşten insanlar var.

“KOCA DEVLET, İNFAZ KORUMA MEMURUNA, POLİSİNE 707 TL ÖDEMEKTEN ACİZ Mİ”

* Bu yasaya göre sendikalı olamayan insanlar var, yasal olarak sendikaya üye olamayan. Kim? Bizim Murat Bakan’ın gece gündüz dile getirdiği polisler. Kim? Askerler. Kim? İnfaz koruma memurları, ben de yıllarca onları dile getirdim. Kim? Hâkim ve savcılar. Bunlara toplu sözleşme olmadığı için, sendika olmadığı için para vermiyorlar. Ya devlet, koca devlet, infaz koruma memuruna, polisine 707 TL ödemekten aciz mi?” ANKA