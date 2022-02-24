Meclis’te RET gecesi

Mağduriyeti önleme ve karanlık ilişkileri aydınlatma talepleri AKP-MHP çoğunluğuna takıldı.

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Veli TOPRAK Deniz AYHAN

1 -Kumpas davalarında yıllarca hapis yatanlara tazminat ödensin: RET

Meclis'te muhalefetin verdiği önergeler dün gece tek tek reddedildi. Onlardan ilki Kumpas davaları ile mağdur edilenlere tazminat ödenmesini öngören kanun teklifi idi. Teklif TBMM'de AKP-MHP oyları ile reddedildi. Teklif sahibi CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Düşmanın silahla, topla, tüfekle, tankla yapamadığını orduya FETÖ'yle yaptınız” dedi ve ekledi: “Orada ölen insanların kanları var elinizde. Bir özür dilemediniz. Tazminat davaları hâlâ Yargıtay'da. İnsanlar tutuklu kaldığı günlerin tazminatlarını bile alamadılar ve maalesef yüzü kızarmayan bir iktidar var. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanını terörist sıfatıyla yargıladınız, terör örgütü yöneticisini gizli tanık yaptınız. Eğer idam cezası olsaydı, Tuncay Özkan da, birçok asker, sanatçı ve siyasetçi de idam edilmişti. İlker Başbuğ'un hesabını veremezsiniz.” Başarır, sözlerine şöyle devam etti:

MAĞDUR ETTİNİZ

“Yargıyı FETÖ'ye teslim ettiniz. Bu ülkedeki kahraman subayları, siyasetçileri, aydınları, milletvekillerini, üniversite hocalarını mağdur ettiniz. O dönem Genel Başkanımız için ‘Bu bir kumpas' dedik, Silivri'de mücadele verdik ama siz, bize ‘darbeci' dediniz. Kim darbeciymiş, kim vatansevermiş tarih gösterdi. “Fetullah Gülen çetesiyle birlikte dönemin Başbakanı, dönemin bakanları, kirli yazarları tertemiz insanları mağdur etti. Zekeriya Öz'e makam arabasını verenler, ordunun kalbi kozmik odayı FETÖ'ye teslim edenler ya da ‘Devletin bağırsağı temizleniyor' diyenler bugün hâlâ görevde ve yüzleri kızarmıyor. Bilgin Balanlı'yı tutukladınız, yerine gelen Akın Öztürk Meclisi bombaladı.”

2 – PTT'nin hesaplarında kaybedilen 2 milyon doları araştıralım: RET

PTT'de, altın alım satım işi için özel bir şirkete aktarılan 2 milyon doların kaybolması konusundaki Meclis Araştırma önergesi, AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Bu iddianın merkezinde bulunan PTT'nin yönetim kurulu üyeleri arasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da bulunuyor.

Önerge TBMM'de görüşülürken söz alan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, vurgunun PTT Teftiş Kurulu tarafından da tespit edildiğini belirterek şunları söyledi: “Dönemin PTT Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı usulsüz olarak kaynağından altın alım satım işi için özel bir şirketle üç yıllık kâr ortaklığı protokolü imzalıyor ve teminat alınmadan, şirkete 2 milyon dolar aktarılıyor. 2 milyon doların 1,5 milyon dolarlık kısmı şirket kasasına nakit çekiliyor, sonra da paranın izine rastlanmıyor. 500 bin dolarlık kısmının da Dubai'den altın alımı için teminat verildiği söyleniyor ancak bu da yok oluyor. PTT'ye aktarılan herhangi bir kâr payı da yok. Şirket iflas açıklıyor ve PTT'ye ‘Zarara da ortaksın' diyor. Neticede kamu kaynağı olan 2 milyon dolar buharlaşıyor.“

Emniyet'in başına 2019'da getirilen Mehmet Aktaş, 26 Nisan 2021'de PTT'ye yönetim kurulu üyesi yapılmış ve çifte maaşlı olmuştu. Aktaş, polisin kamusal alanda görev yaparken ses ve görüntü kaydı alınmasını yasaklayan genelge yayınlamış, Danıştay ise bu genelgenin yürütmesini durdurmuştu. Deniz Yavuzyılmaz sözlerinin sonunda “Bu yanlıştan dönün” dedi ancak CHP'nin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

3 – Doktorların yurtdışına gitmelerinin nedenini bulup önleyelim: RET

İYİ Parti, hekimlerin istifa ederek yurtdışına gitme sebeplerinin araştırılmasını istedi ancak önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. İYİ Partili Metanet Çulhaoğlu, 2012'de sadece 59 doktorun kamudan ayrılıp yurtdışına gittiğini, son iki yılda ise 9 bin hekimin istifa ettiğini söyledi.

İYİ Partili Çulhaoğlu, pandemi sürecinde 7 bin 428 sağlık çalışanın enfekte olduğunu, 146 hekimin de vefat ettiğini belirterek “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bir yılda yüzde 62 arttı. 2018 yılında 877 tabip istifa etti. Bu sayı 2021 yılında 2 bin 514'e yükseldi. Son iki yılda istifa eden hekim sayısı ise 9 bini aştı'' dedi. Çulhaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Türk Diş Hekimleri Birliği verilerine göre ise 2021 yılında istifa eden diş hekimi sayısı 2019 yılına göre 2 kat arttı. Hekim istifalarıyla sağlık sisteminde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bazı branşlarda hekim yok ve randevu alınamıyor. Kamu hastanelerinde ameliyatların aksadığı da iddia ediliyor. Yaşanılan aksaklıklar vatandaşlarımızın hayatlarına mal olabilecek derecede önemli sorunlardır, ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekir.”

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ise “Önemli ameliyatlar artık kamuda yapılmıyor, para karşılığı özel hastanelerde yapılıyor. Hollanda'da 2012 yılında hekimler 6-10 bin Euro alırken Türkiye'de 4 bin Euro alıyordu. Bugün ise Türkiye'deki ücret 500-600 Euro'ya düştü'' açıklaması yaptı. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunda düzenleme yapılması için çalışma yürütüldüğünü söylemekle yetindi.