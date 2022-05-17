Mecliste şarkı ve türkülü protesto

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesi kararını “Everyway That I Can” şarkısını ve "Dar Hejiroke” türküsünü okuyarak protesto etti, "Bir şarkıyı söyleyebiliyoruz, diğerini söyleyemiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

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Sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta Kocaeli'nin Derince ilçesinde Derince Belediyesi Gösteri Merkezi'nde yapılması yapılması planlanan konseri AKP'li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. Bir hafta içerisinde iptal edilen 3'üncü konser olması nedeniyle tartışmaya yol açan karar, TBMM gündemine de girdi.

SERTAB ERENER VE AYNUR DOĞAN’IN ESERLERİNİ PEŞ PEŞE OKUDU

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yasak kararını şarkı söyleyerek protesto etti.

Sırasından söz alan Kayışoğlu, ilk önce Sertab Erener'in “Everyway That I Can” şarkısını söyledi. Kayışoğlu, daha sonra Aynur Doğan'ın Kürtçe “Dar Hejiroke” türküsünü okudu.

Kayışoğlu, “‘Everyway That I Can’ söyleyebiliyoruz ama ‘Dar Hejiroke’ söyleyemiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar” dedi.

KILIÇDAROĞLU DA O ŞARKIYI PAYLAŞMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Aynur Doğan konserinin iptaline sert tepki göstermiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, “Dar Hejiroke” şarkısını sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

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