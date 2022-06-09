Meclis’te TÜİK tartışması

TÜİK önündeki eylem Meclis’te ‘hırsız’ tartışmasına neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bu TÜİK hırsızlık yapmaktadır, milletin sofrasından ekmek çalmaktadır. Suç işliyorum, ne dediğimi bilerek söylüyorum. Gözaltına alacaksan ey polis, hırsız TÜİK Başkanı'nı al gözaltına, açıkça bir ekmek çalma hikâyesi var” dedi.

Sozcu.com.tr

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TÜİK eylemi Meclis'te ‘hırsız' tartışmasına neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bu TÜİK hırsızlık yapmaktadır, milletin sofrasından ekmek çalmaktadır. Suç işliyorum, ne dediğimi bilerek söylüyorum. Gözaltına alacaksan ey polis, hırsız TÜİK Başkanı’nı al gözaltına, açıkça bir ekmek çalma hikâyesi var” dedi.

“TÜİK EKMEK ÇALIYOR”

CHP'li Altay, TÜİK önündeki eyleme TBMM'nin sessiz kalmamasını isteyerek, şu açıklamayı yaptı:

* “Müteaddit defalar söyledim, buradan kendimi tutamayıp bir kere daha söylüyorum: Bu TÜİK hırsızlık yapmaktadır, milletin sofrasından ekmek çalmaktadır.

* Suç işliyorum, ne dediğimi bilerek söylüyorum: TÜİK Başkanı apaçık hırsızlık yapmaktadır ve binlerce kamu görevlisini temsil eden Birleşik Kamu İş Sendikası mensupları TÜİK'in önünde en demokratik haklarını, gösteri ve protesto hakkını kullanmak istiyor, orada bir basın açıklaması yapmak istiyor ve gözaltına alınıyorlar. Gözaltına alacaksan ey polis, hırsız TÜİK Başkanı’nı al gözaltına, açıkça bir ekmek çalma hikâyesi var.”

“BİLEREK KULLANDIM”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Altay'ın ‘hırsız' sözünden dolayı davalık olacağı uyarısında bulundu ve “TÜİK Başkanı veya başkası, eleştiriler baş göz üstüne ancak ‘hırsız' gibi ağır ithamlarda bulunmanın dava konusu olabileceğini düşünüyorum, imkân varken Sayın Başkanı bu konuda düzeltme yapmaya davet ediyorum” dedi.

Altay ise o kelimeyi bilerek kullandığını belirterek, “Ne yaptığını bilen bir milletvekiliyim, yirmi yıldır buradayım. TÜİK Başkanına bir ithamda bulundum ama doğru bir ithamda bulundum” diyerek geri adım atmadı.

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