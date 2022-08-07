Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katıldığını açıklayan Özgür Özel’den sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Memleket Partisi'nden ayrılan bağımsız İzmir milletvekili ve eski CHP'li vekil Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağını açıkladı. Özel, "Kendisinin AKP hakkında söyledikleri ortada. Şimdi milletvekilliğini sürdürmek için AKP’ye gidiyor. Bunun izahı yok" diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

KPSS sınavındaki skandala değinen Özel, “Sınavı yeniden yapacağız demekle, sınav parası bizden demekle oluyor mu?” diye sordu, öğrencilerin yaşadığı buhrana dikkat çekti.

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KPSS sınavındaki skandalla ilgili altılı masayı hedef alan açıklamalarına da tepki göstererek, “Varsa yoksa dönüyor dönüyor altılı masa, Bay Kemal. Bu rezaleti Türkiye'ye yaşatanın siz olduğunuzu mutlaka görmek gerekiyor” dedi.

“AKKUYU İLE İLGİLİ CİDDİ İDDİALAR VAR”

Akkuyu’da yaşanan karmaşadan söz eden Özel, “Akkuyu ile ilgili 10 gündür süren bir muamma var. İki şirket arasında sözleşmenin feshedildiği söyleniyor. Akkuyu tamamen Rusların kontrolünde ve denetiminde; şimdi orada hiçbir Türk personel olmayacak. Bu konuyla ilgili iddialar var. Erdoğan'a akan sağlıklı bir bilgi yok ki kendi gidip bakacakmış, sonra da Putin'e bilgi verecekmiş; olacak iş değil. ‘Gidip göreceğim sonra Putin'e bilgi vereceğim lafı' son derece sorunlu bir söz” diye konuştu.

NEBATİ’YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, esnaf ziyareti yapıp, “Ne zaman sokağa çıksam sıcak ilgi” açıklamasına da tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

*Biz bakıyoruz Meral hanım esnafı geziyor, Temel bey esnafı geziyor, altılı masanın diğer liderleri esnafla geziyor. Hepsinde bütün ajanslar, televizyonlar var. Biz böyle bir özgüvenle geziyoruz.

*Nebati'nin gezilerine baktık tek bir kamera var…Sayın Nebati, siyaset iddia işidir ispat işidir. İstediğini gün, Urfa Viranşehir memleketiniz dahil bütün televizyonlar açık esnaf gezelim sizinle. Gelin AKP İl Başkanı, CHP İl Başkanı, Sayın Nebati, CHP'den bir milletvekili…

*Kemeraltı'nda bir esnaf gezelim hadi bakalım. İster Viranşehir, ister Kemeraltı, ister Trabzon, ister Kayseri…O şehirde gideceğiz bir caddeyi boydan boya gezeceğiz. Eğer ben kameralarla buna varım diyorsan, o zaman dersin ‘Ne zaman sokağa çıksam sıcak ilgi' diye…

“ESKİ CHP’Lİ VEKİL MEHMET ALİ ÇELEBİ, AKP’YE KATILIYOR”

Eski CHP'li vekil Mehmet Ali Çelebi'nin Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamasını yorumlayan Özgür Özel, Çelebi’nin AKP’ye katılacağını öğrendiklerini söyledi. Özel, şöyle konuştu:

*Gerçekten talihsiz açıklamalar. Biz Mehmet Ali Çelebi'yi cezaevinde ziyaret etmiş, onun AKP ile ilgili yakınmalarını en yakından dinlemiş, onu herkes darbecilikle suçlarken ona sahip çıkmış partilerin mensuplarıyız. AKP hakkında söyledikleri ortada…

*Biz gözümüzle gördük MHP ile temasları oldu, başka partilerle temasları oldu. Bugün öğreniyoruz ki AKP'ye gidecekmiş. Memleket Partisi'ne giderken orada büyük bir başarı yakalayacağını düşünüyordu. O olmayınca onu bıraktı.

*Şimdi milletvekilliğini sürdürmek için AKP'ye gidiyor. Bunun izahı yok. AKP, kendisine böyle sözleri söyleyen birini bünyeye alıyorsa…Bu kişi İzmir milletvekili…AKP onu İzmir'den kaçırıp başka bir yere koymasın. Sınıra koysun, kararı İzmirliler versin. Kaçırıp başka yerlerden milletvekili yapma sözü vermeyin.

ÇELEBİ: CUMHUR İTTİFAKI DERİM

Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya paylaşımında “Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur İttifakı derim!” ifadelerini kullanmıştı.

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