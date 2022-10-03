Mehmetçik Katar’da güvenliği sağlayacak

Türkiye, Milli Takım’ın katılmadığı FİFA Dünya Kupası’nda güvenliği sağlamak için Katar’a asker göndermeyi planlıyor.

Emin ÖZGÖNÜL

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Borsa İstanbul, Haliç Altın Boynuz ve Tank Palet Fabrikası'na ortak olan, Kanal İstanbul'da 44 dönüm arazi ile Finansbank, Abank ve Digiturk'ü satın alan Katar, şimdi de asker istedi. TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine göre, Türk askeri gelecek ay yapılacak FİFA Dünya Kupası'nda Katar sınırları içinde ve kara sularında güvenliği sağlayacak. TSK, tarihinde ilk kez futbol maçları için başka bir ülkede görevlendiriliyor. Kupa maçları bir ay sürecek ama askerimiz Katar'da 6 ay kalacak.

Türkiye bir süre önce de futbol maçları için bu ülkeye 3 bin 100 polis, 50 bomba imha uzmanı ve 80 polis köpeği göndermeyi kararlaştırmıştı. TBMM'de bu hafta ele alınması beklenen tezkerede, en az 1 milyon kişinin katılacağı spor etkinliklerinin güvenliği için Katar hükümetince Türk askerinin davet edildiği vurgulandı. Askerlerin, Cumhurbaşkanı'nın takdir ve tayin edeceği zamana ve belirleyeceği esaslara göre kullanılacağı belirtildi. Katar, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Pakistan'dan da asker istedi.