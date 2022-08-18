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Melih Gökçek sosyal medyada alay konusu oldu: Danışmanını suçladı

Görevinden el çektirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın fotomontajlı fotoğrafını 'şehit oldu' diye paylaştı...

Yayınlanma: 08:39 - 18 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Melih Gökçek sosyal medyada alay konusu oldu: Danışmanını suçladı

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın montajlı bir fotoğrafını kullanarak bir şehit hikayesi anlatan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu…

Melih Gökçek, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar’ın photoshop’lu bir fotoğrafını “Bak Türkiye… Somali’den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK’lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu” diye paylaştı.

DANIŞMANINI SUÇLADI

Melih Gökçek, yaptığı hatayı fark edince paylaşımını apar topar kaldırdı. Gökçek, “Özür dilerim danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım” diye yazdı.

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