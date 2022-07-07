Melih Gökçek’in ‘jelibon rezervi’ gafı İBB Meclisi’nde de konuşuldu

Sık sık tartışmalarla gündeme gelen İBB Meclisi’nde bu kez eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in “jelibon rezervi” gafı nedeniyle gülümseten anlar yaşandı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumların son birleşiminde meclis üyelerinin verdiği soru önergeleri sırasında bu kez gülümseten anlar yaşandı. AKP'li Meclis Üyesi Kadem Ekşi lojistik taşımacılık sektörü ile ilgili bir soru önergesi verdi.

Ekşi, İBB'nin lojistik taşımacılık yapan ağır vasıtalara araç başı 500 lira gibi cezalar kestiğini sektörün mağdur olduğunu savundu. Bu konuda düzenleme yapılmasını istedi.

“ASIL SORUN PAHALI AKARYAKIT VE YOL ÜCRETLERİ”

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “İdare buna cevap verecektir, biz de üstümüze düşeni yaparız. Ama araç başı 500 lira gibi bir cezadan bahsediliyor. İşi yapanlar için önemlidir, bunu tartışmıyorum. Ama lojistik sektörünün içinde olduğu ana sorun; akaryakıt fiyatları ile köprü ve otoyolların çok pahalı olması. Olağanüstü bir artış olduğu için lojistik sektörü ve tüm taşımacılık sektörü sıkıntı içinde. Lojistik sektörünün sıkıntısı varsa ekonomiden kaynaklıdır. Ak Parti Grubu'nun aynı hassasiyeti akaryakıt fiyatlarının indirilmesinde özellikle lojistik sektörü ile ilgili olarak köprü ve otoyol ücretlerinin düşürülmesi noktasında da bir çaba göstermelerini rica ediyorum” dedi.

“PETROL ÜRETEN BİR ÜLKE OLACAĞIZ”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş “Siz belediye olarak niye yüksek ceza kesiyorsunuz önce ona cevap verin. Adana'da bulundu, Karadeniz'de doğalgaz var. Petrol üreten bir ülke olacağız. Olduğumuz zaman da petrol fiyatları düşecek, Tarık bey de buna cevap veremeyecek” diye konuştu.

“JELİBON REZERVİ HAYIRLI OLSUN”

Balyalı da tekrar söz alarak “Ben en başta idare buna cevap verecektir demiştim. Ben lojistik sektörünün içinde bulunduğu sorunlarla ilgili bir şey söyledim yeri gelmişken. Ak Parti Türkiye ekonomisini yönettiği için bu konuda hassasiyet göstermesini rica ettim. Evet Karadeniz'de doğalgaz bulundu, Adana'da petrol bulundu, bir de 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu biliyorsunuz. Jelibon rezervinin de memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. Umarız önümüzdeki süreçte çıkartılacak petrol ve doğalgaz rezervi ile birlikte jelibon rezervinin de çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MÜJDELER VAR”

Oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul “Çocuklar bunu duymasın alınıyorlar” diye espri yaptı.

AKP'li Ekşi de “Gerçekten sorun ciddi olmasa buraya taşımazdım. Tüm grup başkanlarımızın bu konuda hızlı bir acil eylem planını harekete geçirmelerini rica ediyorum. Takıldı kardeşimiz…Bulunan doğalgazı önümüzdeki ocak ayı itibariyle konutlarımızda kullanacağız. Türkiye'deki tüm konutların yüzde 35'ini ısıtacağız. Nadir toprak elementleri ile ilgili de jelibon dediğiniz konuda da önümüzdeki günlerde gerçekten müjdeler var. Petrol varlığıyla ilgili de olumlu gelişmeler var” dedi.

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