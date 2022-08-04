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Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! Zırhlı cip satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilen zırhlı cipin satıldığını duyurdu.

Yayınlanma: 18:08 - 04 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! Zırhlı cip satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, satış haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

“ABB’nin israfla mücadele çalışmaları devam ediyor. Eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı arazi aracı, ABB TV’de canlı yayınlanan ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı.”

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