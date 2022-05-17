Memleket Partisi, kuruluşunun birinci yılında Anıtkabir’i ziyaret etti

Memleket Partisi üyeleri, kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Partimizin 1. yıl dönümünde büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktık. Memleket Partisi olarak ilkelerinin ve devrimlerinin ışığında, en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağımıza söz verdik" ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi, kuruluşunun 1. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Memleket Partimizin 1. yıl dönümünde büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktık. Memleket Partisi olarak ilkelerinin ve devrimlerinin ışığında, en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağımıza söz verdik” ifadelerini paylaştı.

“İLKELERİNİZİN VE DEVRİMLERİNİZİN TAKİPÇİSİYİZ”

Muharrem İnce, Anıtkabir’in anı defterine şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk, kurduğunuz Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma kararlılığımızla Memleket Partisi olarak huzurunuzdayız. Rahat uyuyunuz. İlkelerinizin ve devrimlerinizin takipçisiyiz. Size minnettarız. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. En derin saygılarımızla.”