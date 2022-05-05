Memleket Partisi’nde toplu istifa: 13 yönetici ile 50 üye

Liderliğini Muharrem İnce’nin yaptığı Memleket Partisi’nin Kuşadası ilçe başkanı, 13 yönetici ile 50 üye topluca istifa etti.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Memleket Partisi Kuşadası'nda büyük bir yara aldı. İlçe başkanı Tayfun Sürgen, 13 yönetici ile 50 parti üyesi istifa etti.

Sürgen, partinin Kuşadası kurucu ilçe başkanı Hasan Sargın’ın il yönetimince 6 ay önce görevden alınmasının ardından atanan 5 kişilik kayyum ile yapılan kongrede seçilmişti.

Sürgen ve ekibinin il başkanı Cavit Yenipazarlı ile yaşanan sorunlara tepki amacıyla istifa ettiği öğrenildi. Memleket Partisi’nin Kuşadası ilçe örgütünde 168 üye bulunuyordu.

İlginizi Çekebilir Muharrem İnce: Hepimiz oradaydık, yine olsa yine oluruz!