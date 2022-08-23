Memleket Partisi’nden istifa edip İYİ Parti’ye geçti

Geçtiğimiz hafta Memleket Partisi’nden istifa eden Antalya’nın İbradı ilçe Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, bugün İYİ Parti'ye geçti. Küçükkuru'ya rozetini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Küçükkuru, geçen Ocak ayında CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne geçmişti.

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CHP'den iki dönemdir İbradı Belediye Başkanı olarak seçilen Serkan Küçükkuru, geçen Ocak ayında CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne geçmişti. Geçtiğimiz hafta Memleket Partisi'nden istifa Küçükkuru, yaptığı görüşmelerin ardından İyi Parti'ye katılma kararı aldı.

İyi Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran ve İbradı İlçe Başkanı Salih Yamansoy ile birlikte Ankara'ya giden Serkan Küçükkuru'nun rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı. Böylece İyi Parti'nin Antalya'daki belediye sayısı Elmalı ve Demre'nin ardından 3'e çıktı.

“HALKIMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ile ilk günden bu yana ilçe halkı için omuz omuza mücadele ettiklerine dikkat çeken İyi Parti İbradı İlçe Başkanı Salih Yamansoy,

“Serkan Başkanın partimize katılması bizleri hem sevindirdi hem de gücümüze güç kattı. İlk günden bu yana ilçemiz menfaatine olan kararlarda birlik-beraberlik içerisinde yol yürümüştük. Bundan sonra da aynı hassasiyet ve azimle İbradı için omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Meral Akşener gibi Antalya teşkilatlarının da sürekli sahada olduğuna dikkat çeken İyi Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran şunları söyledi:

“Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her köşesinde partimize daha büyük katılımlar olduğu gibi İbradı Belediye Başkanımız Serkan Küçükkuru'nun da partimize katılması bizleri mutlu etti.

Benzer katılımların devam edeceğini biliyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Antalyamız ve İyi Parti'nin iktidarı için buradaki birlik ve beraberliğimizi herkes gördü. Bizler İYİ Parti ailesi olarak sürekli büyüyecek ve daha faydalı işlere imza atacağız.”