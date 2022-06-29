Menderes’ten çöp akıyor, yetkililer bakıyor

Ülkemizde son yıllarda en fazla kirletilen nehirlerin arasında olan Büyük Menderes Nehri, havzadaki birçok endüstriyel tesislerden ve yerleşim yerlerinden gelen atıklarla hızla çöp nehre dönüşüyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği EKODOSD, DSİ’nin bariyer sistemini acilen devreye sokmasını istedi.

Latif SANSÜR

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Binlerce yıldır havzadaki biyolojik çeşitliliğe ve bölge insanlarına katkı sağlayan Büyük Menderes Nehri, bir yandan zehir gibi akan sularıyla diğer yandan çağımızın en önemli sorunları arasında olan çöplerle boğuşuyor.

Üst havzalardan başlayarak tüm yerleşimlerden dereler, çaylar vasıtasıyla menderese taşınan zirai ilaç kutuları, plastik eşya ve naylonlar, içecek şişeleri, konserve kutuları, petler; “Su götürür” mantığıyla atılan domuz, inek, köpek gibi hayvan leşlerinin alt havzada bulunan iki noktada toplandığını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bu noktalarda daha önce kullanılan bariyer sistemlerinin tekrar devreye sokulmasını istedi.

ÇÖPLER, LEŞLER BAFA GÖLÜ VE DENİZE

Çöplerin toplandığı iki noktadan birinin sulama mevsimlerinde kapakları kapatılarak suların kanallara verildiği Söke Regülatörünün önü olduğunu belirten Sürücü, “Çöpler regülatör önünde giderek büyüyen adacıklar oluşturduğundan, DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yüzer bariyer sistemi tesisi yapılarak çöpler kepçelerle toplanmaktaydı. Ancak yüzer bariyer sistemi şu anda kıyıya çekilmiş durumda olduğundan işlevini yitirmiş ve kıyıda atıl bir şekilde duruyor.

Çöplerin hepsi regülatör kapaklarında birikiyor. Sulama sezonunun bitmesiyle birlikte kapaklar açılacak ve toplanan tüm çöpler ve hayvan leşleri Ege Denizi'ne ve kısmen de Bafa Gölü'ne ulaşacak” dedi.

TARİHİ TAŞ KÖPRÜ YIKILABİLİR

Çöplerin toplandığı diğer noktanın ise arkeolojik sit kapsamında olan Sarıkemer Taş Köprüsü olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Sürücü, su yüzeyinde bulunan atıkların tarihi taş köprüye büyük baskı oluşturarak yıkılması riski oluşturacağını kaydetti.

“Hem Tarihi Taş Köprünün zarar görmemesi, hem de Barselona Sözleşmesi (Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi) çerçevesindeki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine katkıda bulunulması için her iki alanda biriken çöplerin ivedilikle alınması gerekiyor” uyarısı yaptı.

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