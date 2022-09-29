Meral Akşener, Altılı Masa toplantısı öncesi Genel İdare Kurulunu topluyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı ve pazar günkü Altılı Masa toplantısı öncesi kurmaylarının siyasi gündemde öne çıkan başlıklara ilişkin fikirlerini dinleyecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akşener, yarın Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Siyasi gündemde öne çıkan başlıkların ele alınacağı toplantıda, ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Akşener, GİK üyeleri ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile diğer siyasi partilerin bu yöndeki çalışmaları başta olmak üzere, ülke gündeminde öne çıkan siyasi gelişmelerle ilgili görüş ve düşüncelerini dinleyecek.

3. OLAĞAN KONGRE TAKVİMİ DE GÜNDEMDE

Toplantının gündeminde, 3. Olağan Kongre takvimi de yer alıyor. Toplantıda, kongreye hazırlık çerçevesinde ilçe ve il kongrelerinin başlatılması kararı alınması bekleniyor. AA

İlginizi Çekebilir Akşener ve Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi

İlginizi Çekebilir Otobüsçülerden Akşener'e: 'Geliyor gelmekte olan ablamız'