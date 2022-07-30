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Meral Akşener: Çaldırtmayıp, çalmayacaksınız, israf etmeyeceksiniz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Helal oylarınızla, demokrasiyle sandıkta bu harami düzeni inşallah yıkacağız. Çaldırtmayıp, çalmayacaksınız. İsraf etmeyeceksiniz" dedi.

Yayınlanma: 14:00 - 30 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Meral Akşener: Çaldırtmayıp, çalmayacaksınız, israf etmeyeceksiniz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti ve partililerle buluşmak için Bandırma'ya geldi. Akşener, Hacı Keşfettin Caddesi'nde kendisini bekleyenlere seslendi.

Akşener, şöyle konuştu:

*Esnaf ziyaretlerimde 92 puan alıp atanamayan gençleri gördüm. Onlar adına ağlayan anneler gördüm bu dükkanların içinde.

*Gebe ineğini gözyaşları içinde kesime gönderen besiciler gördüm. Tarlasına nisan ayında ektiklerine atması gereken gübreyi atamadığı için kara kara düşünüp, gözünden yaş akıtan çiftçi gördüm.

*Süt üreticisinin süt ineklerini sürekli zarar ettiği için kesime gönderdiğini gördüm.

*Akşama ne pişireceğini kara kara düşünen anneler gördüm. Bu ülkede harami bir düzen var.

*Helal oylarınızla, demokrasiyle sandıkta bu harami düzeni inşallah yıkacağız. Çaldırtmayıp, çalmayacaksınız. İsraf etmeyeceksiniz. Kaynakları verimli kullanacaksınız. Türkiye'nin imkanları büyük.

*Bu ülkenin harika insanları var, muhteşem gençleri var. O gençlerin önünü umudu koyacaksınız. İstihdamı yaratacaksınız. Bunlar yapılırsa Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok.

*Birlikte el ele verip bu karanlık düzeni değiştireceğiz ve seçmenin velinimet olduğunu göstereceğiz. Konuşmanın ardından Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu. (DHA)

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