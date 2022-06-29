Meral Akşener Erdoğan’a çağrı yaptı: Seçim kararı al

İYİ Parti lideri Akşener, AKP iktidarını ekonomi üzerinden eleştirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandığı işaret etti. Akşener, "Eğer dövize çok sıkıştıysan Nebati Bakan ile birlikte Edi ile Büdü gibi yönettiğiniz ekonomiyi işin ehline bırak. Merkez Bankası'nın görevini yapmasına izin ver, ekonomiye burnunu sokma. Sen bunları yapamazsın, o yüzden bir an önce seçim kararı al" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan mutabakata tepki gösteren Akşener, “İktidarın, İsveç ve Finlandiya nezdinde herhangi bir somut gelişme olmaksızın attığı bu imza, maalesef ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir” ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

*İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Üçlü mekanizma İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek.

*Böyle durumlara Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı başka mutabakatlara da şahit olduk. Aldanmak ve aldatılmak sıradan alışkanlıkları olsa da bu Türk milleti için kabul edilebilir değildir.

*PYD/YPG’ye yönelik mali yardımlar mutabakat dışında bırakılmış oluyor. Üst perdeden atılan nutuklar müzakere masasında verilen tavizlerle taçlandırılmış gözüküyor. İYİ Parti olarak süreci takip etmeye devam edeceğiz. Atılan geri adımın Sayın Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmeyi de değerlendireceğiz.

EK BÜTÇE ELEŞTİRİSİ

Sayın Erdoğan inatla kafasının dikine gitmeye ülkemizdeki ekonomik krizi derinleştirmeye devam ediyor.

*Bütçe kanunu enflasyonun 9,8 doların da 9 olmasını öngörüyordu. Bugün enflasyon TÜİK’le bile yüzde 73,5 dolar kuru ise 17 liraya dayandı.

*Bunlara öngörü değil dilek diyebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde enflasyon 70 puan, kur oranı ise yüzde 100 sapan bir ülke göremezsiniz. Böyle bir rezalete imza atmak bay krize nasip oldu.

*Bu teklif ek bütçe değil, ikinci bütçe teklifidir” diye konuştu. Akşener, “Fatura enflasyon vergisiyle milletimize kesilecek. Bay kriz ve ekibinin beceriksizliğini yine milletimiz çekecek.

*Böyle bir faturanın enflasyonla boğuşan, artık sadece hayatta kalabilen milletimize kesilmesi zulümdür. Kriz o kadar derinleşti ki iktidar için milletin cebine el uzatmak da yetmiyor.

BDDK’NIN ALDIĞI KREDİ KARARINA TEPKİ

*Geçtiğimiz hafta her zamanki gibi yine bir gece yarısı BDDK, şirketlerin kredi kullanımına ilişkin bir karar yayımladı. Bu karara göre 15 milyon ve üzeri döviz ve altın cinsi varlık bulunduran şirketler kredi kullanamayacak.

*Kendisini değiştirmek yerine kendisi dışında ne varsa değiştiriyor. Merkez Bankası başkanını değiştirdi olmadı.

*Hazine ve Maliye Bakanını değiştirdi olmadı. Enflasyon patladı, TÜİK’in müdürlerini değiştirdi yine olmadı. Şimdi de serbest piyasa koşullarını değiştirmeye çalışıyor. Bu karar bir sermaye kontrolüdür.

*Bu karar bir sermaye kontrolüdür. Bu karar 1989’dan beri var olan sermayenin serbest dolaşımını kaldırmaktır. Bu karar ambargodur. Bazı dış güçler gelip, Türkiye’ye yatırımı engellemeye, ülkemizi döviz krizine sokmaya çalışsalardı böyle bir karar alırdı.

*Bu kararı hükümet aldı. Gerçekten ibretlik. Tam sermaye kontrolüne doğru gidiyoruz. Küçük yatırımcısına, vatandaşlarına kumpas kuran, güvenirliğini yitiren bu ekonomi yönetiminin ülkemize verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır.

*Belli ki saraydaki lüks gözünü kör etmiş. Sen milletin verdiği yetkiyle oradasın. Senin bu millete ‘Satın dövizleri kredi vermem’ deme gibi bir hakkın yok.

*Çünkü Merkez Bankası da bu milletin. Bunların hiçbir senin babanın malı değil. Bu millete parmak sallayamazsın. Çok dövize sıkıştıysan 500 milyon dolarlık uçağı sat. Bir kere de sen tasarruf etsen ne olur?

*Millete dövizini sat diyorsun, milletin sattığı dövizleri yandaşın cebine koyuyorsun. Döviz garantili ihaleleri TL’ye çevir.

*Eğer dövize çok sıkıştıysan Nebati Bakan ile birlikte Edi ile Büdü gibi yönettiğiniz ekonomiyi işi ehline bırak. Merkez Bankası’nın görevini yapmasına izin ver, ekonomiye burnunu sokma.

*Sen bunları yapamazsın, o yüzden bir an önce seçim kararı al biz de kur nasıl düşermiş, faiz nasıl inermiş, enflasyon nasıl tek haneye inermiş sana gösterelim. 20 yıldır alamadığın dersi sana 1 yılda öğretelim.

ŞEKERE ZAM

*Geçen ay çaya gelen yüzde 47’lik zamdan sonra geçtiğimiz haftada şekere yüzde 67 zam geldi. Artık şekerli çay içmek bile zengin işi oldu. Gerçi beyaz çay içiliyor sarayda ama… Biz siyah çay içemez olduk.

*Bundan birkaç ay önce bay kriz şeker için ‘Şekerde öyle pahalı bir fiyat uygulaması yok’ demişti. Maşallah dediği üç gün yaşamıyor. Demek ki neymiş şeker fabrikalarını satar ihtiyacı da ithalatla çözeriz demek olmuyormuş.

*Cumhuriyetin değerlerine saldırmak için devletin fabrikalarını üç kuruşa satınca sofraların tadı da, ekonominin istikrarı da kalmıyormuş. Sayın Erdoğan biz seni bundan 4 yıl önce uyarmış, ‘Şeker vatandır, satma’ demiştik.

*Cumhuriyet değerlerine düşmanlığının ve yaptım oldu zihniyetinin bugün memleketi getirdiği noktadan memnun musun? Sen smoothie içmeye devam et.

ERZİNCAN’DA SİYANÜR FACİASI

*Bay Kriz ve arkadaşlarının basiretsiz yönetimiyle yaşadığımız kriz çevre felaketleriyle de karşımıza çıkıyor.

*Erzincan İliç’te siyanür sızıntısı hepimizi dehşete düşürdü. Kirliliğin tespiti için bağımsız kurumların yapacağı testlerin sonuçlarını bekliyoruz. Altın madeni de bunlardan birisiydi. Geçen sene heyetimiz bölgeye gitti.

*Milletvekilimiz soru önergesi verdi. İktidar uyarılarımızı dikkate almadı ve korkulan oldu. Nasıl oluyor da Fırat Nehri’nin yanı başında siyanürle altın aramaya izin veriliyor?

*Bu gruplar yol ve köprü, enerji, maden ihalelerinde var. İliç’te yaşanan felaketin kapısı yine 5’li çeteye çıkıyor.

*Vatan toprağını kupon arazi olarak gören zihniyetin siyanürle altın çıkarılmasına ses etmemesi doğaldır.

*Bu iktidar doların yeşilini doğanın yeşiline tercih eden rant iktidarıdır. Bu iktidar bir sömürge valiliği iktidarıdır. Haram, yalan, yolsuzluk düzenidir.

“ÇOK MERAK EDİYORUM BİLMEDİĞİ NE VAR?”

*Bildiğiniz üzere bizde memleketi il, il, ilçe, ilçe gezerek dinliyoruz. Başta sarayda yan gelip yatanlar olmak üzere tüm Türkiye’ye duyuyoruz. Geçtiğimiz hafta Tekirdağ’daydık. Ne sanayi ne tarım kalmış. İcra daireleri dolup taşar olmuş.

*Sayın Erdoğan baş ekonomist, tıp doktoru hem de profesör, her bir konuda en üst noktada bilgi sahibi…

*Çok merak ediyorum bilmediği ne var? Bende şükrediyorum Allah’tan her şeyi bilmiyorum. Bildiğimizi çok iyi biliyoruz. Her şeyi bilen bu arkadaşımız sağlık konusunda da uzman oldu, ilk işi doktorları kovmak oldu.

HASTANELERDE RANDEVU KRİZİ

*Muayene süreleri beş dakikaya indirmek ve hekimlerin günde 90’dan fazla hasta bakmasını istemek hem hastaya hem hekimlerimize karşı yapılacak en büyük kötülüktür.

*DSÖ standardını20 dakika olarak belirlerken, Sağlık Bakanlığı’nın beş dakika gibi bir süreyi öngörmesi hem şiddet vakalarının artmasına hem de hekimlerimizin mesleki tatmin duygusunun zedelenmesine hem de tanı ve tedavinin iyi yapılamamasına yol açıyor. Bu uygulamadan derhal vazgeçin.

*İYİ Parti iktidarında, ilk işimiz, ücretlerin iyileştirilmesi, iş-yaşam dengesinin sağlanması, çalışan haklarının korunması, ve çalışma güvenliğinin tesisi olacak. Sağlık çalışanlarımızı küstürmeyeceğiz.

*Performans sisteminin, hekimlerimiz üzerindeki baskısını kaldıracak, artık bu eziyete son vereceğiz.

*Sonrasında; Sağlık çalışanlarının, istihdam modelini değiştireceğiz. Daha az yük, daha çok gelir sağlayacak, bir çalışma düzeni kuracağız.

*Sağlık çalışanlarımıza, güvenceli ve kadrolu iş ortamı sağlayacağız. Bunu da, sağlık sektöründeki çalışan sayısını artırarak yapacağız.

*Sevk zincirinin, etkin çalışmasını sağlayacak, ilk ve en önemli adım,birinci kademenin, fiziksel ve beşeri sermayesi ile güçlü olmasıdır. O nedenle, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendireceğiz.

* Bu çerçevede; Aile hekimliği kurumunu, amacına uygun hâle getireceğiz. Aile hekimlerinin, ikinci ve üçüncü basamak kurumları ile etkileşimde olmasını sağlayacak, teletıp altyapısını geliştireceğiz. Kiracı aile hekimlikleri uygulamasını sonlandırıp, aile hekimliklerini güçlendirerek, birer semt polikliniği altyapısına kavuşmalarını sağlayacağız.

“YAP- İŞLET -HÜPLET”

*İYİ Parti iktidarında; Şehir hastanelerinde de kullanılan, Yap-işlet-hüplet sistemine son verip, yandaşlara akıtılan, rant musluklarını kapatacağız.

*Mevcut hastanelerin tümünün, sözleşmelerini yeniden ele alacak, gereken durumlarda, hukuki süreçleri çalıştıracağız.

*Mevcut şehir hastanelerinin, daha etkin çalışması için; mimari ve sağlık hizmeti açısından, yeniden planlama yapacak, ve hastaların, hastane içindeki çilelerine son vereceğiz.

*Uygun görülen şehir hastanesi kampüslerinde, sağlık teknolojilerine yönelik, Ar-Ge merkezleri kuracağız.

*Ayrıca, üniversite hastanelerimize de, doğrudan finansal desteği artıracağız. Üniversite hastanelerinin, hastalardan ek bedeller talep etmek durumunda kalmaları, AK Parti iktidarının, sağlık sistemimize verdiği en büyük zararlardan biri oldu.

*İYİ Parti iktidarında; Üniversite hastaneleri yeniden, bu ülkenin, en nitelikli hekimlerinin çalıştığı, ve en nitelikli hekimlerini yetiştiren kurumlar hâline gelecek.

*İlaç yokluğuna son vermek için ise; İlaç fiyatlarını belirleme ve ilaç tedariğinde, sadece ilaç firmaları ile anlaşmak yerine; eczacılar, ecza depoları ve eczacılık meslek odalarını da kapsayan, katılımcı bir mekanizma geliştireceğiz.

*Kur ayarlaması da, piyasa koşulları dikkate alınarak, yılda birkaç defa yapılabilecek. Ayrıca, eczane ve ecza depolarında da, “ilaç yokluğu uyarı sistemini” devreye sokacağız.

İktidarın, sağlıkta dönüşüm diye başlattığı; ama sağlıkta çöküşe götüren bu düzeni, beraber değiştireceğiz.

*Devri iktidarlarında kaçırdıkları, yetişmiş insanlarımızın, ülkemize dönüşünü beraber mutlulukla izleyeceğiz.

*Mutsuz, değersiz ve çaresiz hisseden sağlık çalışanlarımızın, mesleklerini huzurla yapmalarını sağlayacak, Türkiye'yi hak ettiği gibi bir sağlık sistemine, birlikte kavuşturacağız. Emin olun, çok az kaldı!

*Atatürk'ümüzün, o büyük Cumhuriyet vizyonundan aldığımız ilhamla, Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için; enerjimiz de, kadrolarımız da, çözümlerimiz de hazır.

*Sadece bir yıl içinde, enflasyonu da, faizi de tek haneye indireceğiz. Sadece bir yıl içinde, milletimize kaybettiği alım gücünü geri vereceğiz.

*Sadece bir yıl içinde, Türkiye'ye huzuru getireceğiz. İYİ Parti iktidarında; Türk lirası da değerli olacak, alın teri de değerli olacak, emek de değerli olacak.

“HAZIR OLUN, SANDIK UFUKTA GÖRÜNDÜ”

*Bu ülkede, hukuk da olacak, adalet de olacak, liyakat de olacak. Demokrasi olacak, özgürlük olacak, saygı olacak. Hazır olun. Sandık ufukta göründü. Allah'ın izni, milletimizin de, her geçen gün artan desteğiyle, iktidarı devralmamıza, çok az kaldı!

İYİ Parti, hakkı yenilen milyonların iktidarı olacak!

İYİ Parti, ezilenlerin iktidarı olacak!

İYİ Parti, umutları çalınan gençlerin iktidarı olacak!

İYİ Parti, sesleri kısılmaya çalışılan kadınların iktidarı olacak!

İYİ Parti, bir başına bırakılan emeklilerin iktidarı olacak!

İYİ Parti, fikri hür, vicdanı hür nesillerin iktidarı olacak!

İYİ Parti, istibdatın sonu, hürriyetin başlangıcı olacak!

Bir kişi kaybedecek, 84 milyon kazanacak.

Rantçılar gidecek, söz yeniden milletimizin olacak.

Hiç merak etmeyin, güneş yeniden doğacak,

Ve Türkiye İYİ Olacak!

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