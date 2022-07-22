Meral Akşener: Gençler Meksika üzerinden ABD’ye gidiyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Gençlerimiz ülkeyi terk ediyor. Dün öğrendim Meksika üzerinden Amerika’ya 2 bin 218 gencimiz iltica etti” diye konuştu.

İsmail AKDUMAN

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Karadeniz gezisi kapsamında Giresun'dan Samsun'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak Terme ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara da konuşma yapan Akşener, yaptıkları hesaplara göre fındık fiyatının 74 lira, çeltik fiyatının da 15 lira olarak açıklanması beklediklerini söyledi.

GENÇLER ABD'YE İLTİCA EDİYOR

Meral Akşener, şöyle konuştu:

*O dükkanların içerisinde akşama ne pişireceğim diye kara kara düşünen kadınlar gördüm. O dükkanların içinde 92 puan alıp atanamamış, mülakatta elenmiş, 58 puan alıp arkadaşının atandığını görmüş oğlunun, kızının adına ağlayan anneler gördüm.

*Atanamamış öğretmenler gördüm. O dükkanların içinde müşteriye hizmet eden mühendis gençler gördüm.

*Daha ilgincini de Giresun'da gördüm. Meksika'nın üzerinden Amerika'ya iltica eden 4 ay içerisinde 2 bin 218 gencin varlığını gördüm.

“BİZ SÖYLEDİKÇE BİR ŞEYLER YAPMAYA BAŞLADILAR”

Ayrıştırmadan, kavga etmeden yarışacaklarını dile getiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

*Bütün bunları sizlere anlattık, çözüm ürettik. Bizim anlayışımıza göre iktidar hizmet eder muhalefet ise halkın avukatlığını yapar.

*Biz sizden öğreniriz, getiririz, çözüm önerilerimizi sunarız, iktidar bunu yapar. Yaparsa kendisine yazar, yapmazsa biz peşinden gideriz ondan sonrada sizin o iktidarı değiştirme hakkınız doğar.

*Yani iş bölümü böyle. Ama çok uzun zamandır siz, aziz milletim siz, seçmenler siz, biz vekiliz siz asılsınız.

*Siz asıl olmaktan çıktınız. Veli nimet olmak çıktınız. Şuculuk buluculuk üstünden kavga eder hale geldik.

*Siyaset erbabı çok kolay oy alır, çok kolay siyaset yapar oldu ama siz çırak çıktınız. Bizleri çözümlerimiz üzerinden yarıştırın.

*Rekabet ettirin. Hangimizin çözümü daha iyi ise onu destekleyin. Biz muhalefet olarak çalıştık.

*Diyoruz ki iktidara, senin çalışmana gerek yok. Yerine getir sadece. Muhalefetin görevi bu. Biz kavga etmeyeceğiz, ayrıştırmayacağız. Dertlerinizi söyledikçe mecburen siz o dertlerin üzerinde durdukça, çare üretin dedikçe, iktidar bazı şeyleri yapmaya başladı.

*Bu ülkenin kaynakları vardır. Bu ülkenin insanları var. İsrafı bitireceğiz, hırsızlığı bitireceğiz, yolsuzluğu bitireceğiz.

*Sonuç itibariyle inşallah bu harami düzeni helal oylarımızla birlikte demokrasiyle aşağıya emekliye sevk edeceğiz.

“SENİN ÇOCUĞUN İŞSİZ 10 MAAŞLI DANIŞMANLAR VAR”

*Şimdi düşünün senin çocuğu işsiz, 5 maaşlı, 10 maaşlı, 15 maaşlı danışmanlar var ne iş yaptıkları belirsiz. Nisan ayında çiftçi birçok yerde gübre atamadı.

*Halbuki 24 milyar kirayı Telekom’dan aldılar Hariri'nin cebine koydular. O 24 milyar lira ile nisan ayının gübresi atılabilirdi.

*Dolasıyla buğdaydan başta olmak üzere ekilen tüm ürünlerimizde sonuç alınabilirdi. Gübre atılamadığı için ekinler bodur kaldı.

*Böyle bir ortamda 24 milyar lira Hariri'nin cebinde. İtibardan tasarruf edilmez. Hariri aile dostu.

*5'li çetenin silinen vergileriyle gençlerin KYK borçları silinebilirdi. Ama söyleye söyleye en azından faizi silindi. Demek ki neymiş Siz isterseniz olurmuş.

AMAZON KADIN SAVAŞÇI HEYKELİ HEDİYE EDİLDİ

Esnaf ziyaretinde girdiği bir peynirci dükkanında çalışan 2 personel Akşener'e, üniversite mezunu olduklarını ve atanamadıklarını söyledi.

Gençlerin sorunlarını dinleyen Akşener'e daha sonra Terme İlçe Başkanı Ata Sefer Ayyıldız tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Doğum günü 18 Temmuz olan Akşener, İYİ parti logolu pastanın mumlarını üfleyip söndürdü. ilçe Başkanı Ayyıldız, Akşener'e Amazon savaşçı kadın heykeli hediye ederek, “Terme Amazon kadınlarının yaşadığı diyar olarak biliniyor. Sizde bir Amazon kadını gibisiniz” diyerek heykeli takdim etti.

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