Meral Akşener Saray’a seslendi: Haram zıkkım olsun

İYİ Parti lideri Akşener, "Çözüm üretmek için 5 maaşlı, 10 maaşlı israf abidesi, yan gelip yatan, kifayetsiz muhteris, pudra şekerci danışmanların işten çıkarılması lazım. Haram olsun, zıkkım olsun” dedi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret ettiği Karaman'da halka seslendi.

Konuşmasına, “Türkçe’nin şehrindeyim. Hem de anamın şehrindeyim. Dolayısıyla 2 heyecan bir arada” diye başlayan Akşener, “Rahmetli anamın ailesinin buradan göç ettiği, Osmanlı devrinde Balkanları, Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek için gönderilen Türkmen aşiretlerinden birine, yani Avşarlara mensup bir Karamanlı ananın kızı olarak buradayım. Hissettiğim heyecanı anlatmam mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“HARAM OLSUN, ZIKKIM OLSUN SARAYDA OTURANLAR”

Konuşmasının devamında Akşener, “Çözüm üretmek için 5 maaşlı, 10 maaşlı israf abidesi, yan gelip yatan, kifayetsiz muhteris, pudra şekerci danışmanların işten çıkarılması lazım. Haram olsun, zıkkım olsun” dedi.

Çumralı bir besiciyle konuştuğunu, çiftçinin “Anaları kesmeye gönderiyoruz. Gebe inekleri kesmeye gönderiyoruz” dediğini söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

*Ayıptır, günahtır. Diyor ki hiçbir destek olmadılar. Bir lira zam geldiyse 30 lira yeme gelen zam sebebiyle gebe inekleri kesime gönderiyorlar.

*Bunu duyduğunuz zaman çözmek zorundasınız. Çözmek zor iş. O zaman Türk Telekom'un 24 milyar lirasını Hariri'lerin cebine koyamazsınız.

*EYT'lilerin meselesini çözmek zorunda kalırsınız. Atanamayan öğretmenlerin derdini çözmek zorunda kalırsınız.

*Hariri'nin cebine koyulan 24 milyar lirayla, bir yıl boyunca 15 milyon 100 bin ilkokuldan lise sona kadar olan öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verirsiniz.

*Okula aç giden öğrencilerimiz var. Yazıklar olsun sarayda oturanlar. Haram zıkkım olsun sarayda oturanlar.

*Eğer, sizin o dükkanların içindeki hayatları dinlerseniz, o hayatların dertlerine çözüm üretmek zorunda kalırsınız.

“EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET GÜNCELLENMELİ”

Emekli maaşı ve asgari ücrete zam önerisini yineleyen Akşener, “Emekliyi söyleye söyleye 2500 liraya getirdiler. Halbuki emekli maaşının en düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır. Asgari ücret de yeni zamlara göre güncellenmelidir” dedi.

“BİRBİRİMİZLE DÖVÜŞTÜRÜLDÜĞÜMÜZ HARAMİ DÜZENİ YIKIYORUZ”

Konuşma yaptığı alanda yükselen “Başkanım bizim de sesimizi duy” sesleri üzerine Akşener, vatandaşın elinde bulunan dövizleri okudu. “Af istiyoruz. Adil yargılanma istiyoruz. Herkes 2'nci bir şansı hak eder” yazılı dövizi okuyan Akşener, “Sizin de sesiniz buradan duyuldu” dedi ve “Bütün bu dertlerin konuşulması yerine, komşunun komşunun karşısına dikilip, birbirimizle dövüştürüldüğümüz harami düzeni yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Sandıkta yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Helal oylarımızla yıkıyoruz, demokrasiyle yıkıyoruz” diye ekledi.

TÜRK DİL BAYRAMI’NI KUTLADI

Akşener, konuşmasında Karamanoğlu Mehmet Bey'i de anarak, “Bugün burada bu güzel Türkçemizi konuşuyorsak onlara borçluyuz. Allah onlardan bin kere razı olsun” dedi.

Sosyal medya mesajından da anma mesajı paylaşan İYİ Parti lideri, “Karamanoğlu Mehmet Bey ile dönüm noktamız, Bilge Kağan ile öğüt ve zafer aynamız, Kaşgarlı Mahmut ile rehberimiz, Ziya Gökalp ile “Kültür ve Medeniyet” yansımamız, Mustafa Kemal Atatürk ile asil kanımız olan Türk dili; İlelebet var olsun! Türk Dil Bayramı’mız kutlu olsun!” ifadelerine yer verdi.

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