Meral Akşener: Saraylara hapsoldular, bu harami düzeni yıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, ardından vatandaşlara seslendi. Akşener, "Bu harami düzeni yıkmak için bu ağaları da buraya getireceksiniz" diye konuştu.

Yavuz ALATAN

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“Başbakan Meral” sloganları altında konuşmasına başlayan Akşener, “Niye siz ağabeylerin sinirini bozuyorsunuz şimdi? ‘Başbakan Meral’ kaç kişinin, kaç ağabeyin rahatını bozuyor biliyor musunuz?” diye sordu. 20 Ocak 2020’den itibaren il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan gerçekleştirdiği ziyaretlere evleri de eklediklerini belirten Akşener, seçmenin velinimet olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Çok uzun bir zamandır komşunun komşuya, kardeşin kardeşe düşman edildiği; buna karşılık ‘ceketimi-şapkamı assam seçilirim-seçtiririm' anlayışının net bir şekilde ortaya çıktığı bir sistemin olduğunu savunan Akşener, şöyle konuştu:

*Öyle olduğu için sizi duymaktan vazgeçtiler. Öyle olduğu için gözlerinizin içine bakmaktan vazgeçtiler.

*Öyle olduğu için saraylara hapsoldular. Sizi maraba gördükleri için, sizi velinimet olmaktan çıkardıkları için, helal oylarınızı çok kolay bir şekilde, hiç gayret göstermeden alabildikleri için, senin çocuğun atanamazken, 92 puanla atanamazken; hemen yanındaki arkadaşı 58 puanla ayısı ve dayısı olduğu için atanırken, senin çocuğun evde ağlarken, umutsuzken, yurt dışına garson olarak gitmeyi düşünürken, 5-10-11 maaşlı yan gelip yatan danışmanlar cep doldurmaya devam ettiler.

BU HARAMİ DÜZENİ YIKACAĞIZ

“Bunun adı harami düzendir” diyen Akşener, şöyle konuştu:

*Bu harami düzeni birlikte el ele verip yıkacağız. Nasıl ben buraya geldiysem; il başkanımıza, milletvekillerimize, genel başkan yardımcılarımıza, ilçe başkanımıza, yöneticilerimize gelmeden evvel, ‘kaç kişi var?’ demediysem, 100 kişi de olsa 5 kişi de olsa karşınızda hazır ola geçeceksem, el ele verip bu harami düzeni yıkmak için bütün ağaları, bütün muhteremleri buraya getireceksiniz ve karşınızda resmi tazim durduracaksınız.

*Siz milletsiniz, siz asılsınız, siz bizi seçenseniz. Yani asli unsursunuz. Dolayısıyla biz siyasileri, dertleriniz üzerinden çözüm üreterek yarıştırmalısınız.

*Ne zaman size kimlik siyaseti yapıyorlarsa, ne zaman inançlarınız üzerinden sizi bölmeye çalışıyorlarsa, ne zaman sizi kardeşinize, dostunuza, komşunuza düşman hale getiriyorlarsa ona dur diyeceksiniz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALIDIR

En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması için çağrıda bulunduklarını hatırlatan Akşener, “Bu gezilere başladığımda 1500-1900-2000-3000 bin lira emekli maaşı vardı. Yani çok farklı emekli maaşları vardı. Ben bunu sizden öğrendim. Gördüm ki, sizi yöneten ağalar da bilmiyor. Grup konuşmalarımızda anlatmaya başladık. ‘En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır’ dedik. Söyledik, söyledik, söyledik. Tamamını yapamadılar. Çünkü onu yapsalar Telekom’dan 24 milyar lirayı Haririler’in cebine koyamazlardı. Bu soygunları, bu yolsuzlukları; sizin cebinizden alınıp dostun-ahbabın cebine konulanları görmeyesiniz diye kimlik siyaseti üzerinden, düşmanlaştırma üzerinden çırak çıkarılan sizlersiniz. Biz sizden öğrendik, grup konuşmalarımda söylemeye başladım, arkadaşlarım soru önergeleri, araştırma önergeleri, kanun teklifleri verdiler. Nihayetinde 2500 liraya çıkardılar. Yeter mi yetmez. Şimdi tekrar artırdılar. Yeter mi, yetmez” şeklinde konuştu.

Emekli maaşı konusundaki çağrısını tekrarlayan Akşener, “Bunu söylemeye devam edeceğiz. Bunlar yapmıyor mu, az kaldı! Biz geldiğimizde yapacağız inşallah” diye ekledi.

İYİ Parti lideri sözlerinin devamında 24 milyar lira ile yapılabilecekleri anlattı.

Parkı dolduran vatandaşlar Akşener'i görmek için yarıştı ve cep telefonları ile fotoğraf çekti. Kalabalıktan caddedeki trafik de aksadı.

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