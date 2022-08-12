Meral Akşener’den ’emekli maaşı’ çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Ey emekliler, söyleye söyleye 3 bin 500 liraya getirdiler. 1500 lira emekli maaşı alanlar vardı. Sizden öğrendim. Anlata anlata bir noktaya geldi ama bizim dediğimiz şuydu; en düşük emekli maaşı, asgari ücret kadar olmalıdır" dedi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye çapında esnaf ziyaretlerinin ikinci turuna devam ediyor.

Akşener, bugün esnaf ziyareti için gittiği Aksaray'da kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

20 Ocak 2020’den bu yana il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan gezdiğini belirten Akşener, “Burada bir amacım var. Çok uzun bir zamandır sizin dertlerinizin konuşulmadığı, buna karşılık şuculuk-buculuk üzerinden siyasetçilerin birbirlerine laf çaptırdığı ama sizin derdiniz konuşulmadığı için de her birinizin çırak çıktığı bir sistem var bu ülkede.” dedi.

“SEÇMEN, SİYASETÇİ İÇİN VELİNİMETTİR”

Esnaf dükkânları içindeki müşteriler gibi siyasetçiler için de seçmenin velinimet olduğunun mesajını veren Akşener, “Velinimetine ‘terörist’ diyebilir mi, diyemez. ‘Nankör’ diyebilir mi, diyemez. ‘Şükürsüz’ diyebilir mi, diyemez” şeklinde konuştu.

İster iktidarda ister muhalefette olsun, siyasetçilerin dertlere bulacakları çözümler üzerinden rekabet etmesi gerektiğini ifade eden Akşener, “Dolayısıyla siz olmazsanız, siyaset olmaz. Siz olmazsanız hiçbir şey olmaz.” diyerek alandakilere seslendi.

“ESNAF İÇİN MÜŞTERİSİ VELİNİMET OLDUĞU İÇİN O DÜKKÂNLARA GİRDİM”

Akşener şöyle devam etti:

*Esnaf için müşterisi velinimet olduğundan o dükkânlara girdim. İstedim ki o dükkânların içindeki müşteriye saygı görülsün.

*Hem de o dükkânların içinde, bu gece ne pişireceğini düşünen ev kadının çilesi görülsün. 92 puanla atanamayan gencin ağlaması görülsün.

*Bağıra bağıra ağlayan annesinin sesi duyulsun. ‘Ben 92 puan aldım. Yanımdaki arkadaşımın ayısı-dayısı vardı. 58 puanla atandı’ deyip intiharın eşiğine gelmiş, o gencin acısı görülsün.

“TÜRKİYE'DE BİR HARAMİ DÜZEN VAR”

Çiftçinin yüksek gelen faturalarına ilişkin de konuşan Akşener, şunları söyledi:

*Dün Nevşehir'de, bir gün önce Niğde'de bugün de Aksaray'dayım. İç Anadolu Bölgesi'nde hepinizin derdi suyun kaybolması, elektrik pompasıyla su çıkarılarak sulama yapılıyor.

*113 bin liralık elektrik faturası gördüm. Dolayısıyla 60 bin liralık ve 53 bin liralık fatura gördüm.

*Yahu 3 ayda 180 bin lira ödemek zorunda kalan bir çiftçinin malından elinde ne kadar para kalabilir.

*Bunun içine bir de mazotu, ilacı, gübreyi koyun, geriye ne kalır? Şimdi Türkiye'de bir harami düzen var. Kim ne derse desin, 5 maaş alan danışman var mı bu ülkede?

*10-15 maş alan var mı? Var… Şimdi sen susuzluk derdi çekerken 15 maaş alıp cebine koyan, yan gelip yatan danışmanlar varsa bunun adı harami düzendir.

*Dolayısıyla bütün bunları konuşturmamak şuculuk buculuk üzerinden herkesi birbirine kırdıran o dili reddediyoruz. O yün yumaklarını ayaklarınıza dolaştırmaya çalışanları reddediyorum.”

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALIDIR”

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması gerektiğine vurgu yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

*Emekli maaşı… Söyleye söyleye 3 bin 500 liraya getirdiler bin 500 lira emekli maaşı alanlar vardı.

*Bizim dediğimiz şuydu; en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Bunu bu arkadaşlar yaptı yaptı, yapmadılar biz yapacağız az kaldı.

*Hani treniniz ne oldu kara tren, ne oldu havaalanı, ne oldu çökülen çiftlikler? Şimdi bu bir harami düzendir.

*Şimdi bu harami düzeni oylarınızla değiştirme imkânı var. Eğer şuculuk buculuk üzerinden birbirinize düşerseniz siyasetçi yan gelip yatar. Mülakat denilen o haksızlık sistemini ortadan kaldıracağız, netlikle söylüyorum.

“BU DÜZENİ BERABER DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Türk Telekom'un devri ve Ankapark'a ilişkin de konuşan Akşener, milletin cebinden 38 milyar liranın buralara gittiğini söyledi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

*24 milyar TL sizin cebinizden, Türk Telekom'dan alındı Hariri'nin cebine koydular. Erdoğan'ın aile dostu. Reva mı, hak mı bu? Şimdi Ankara'da Ankapark diye bir park yapmışlar 14 milyar lira harcanmış.

*Garibim dinozorların yolunmadık, çalınmadık bir tarafı kalmamış. Buraya 14 milyar lira harcanmış.

*Toplayın ikisini 38 milyar lira… 38 milyar lirayla ne olurdu, kara tren buraya gelirdi, elektrik paralarında yüzde 50 indirim, KYK borcu olan gençlerin borcu ödenebilirdi, mazotta yüzde 50 indirim yapılabilirdi.

*Ve çiftçinin girdi maliyetlerinin tümüne yüzde 50 indirim yapılabilirdi. Bu düzen harami bir düzendir, bu düzeni beraber değiştireceğiz.

“AKSARAY, UYUŞTURUCU YATAĞA OLDU RESMEN”

Akşener'in mikrofonu verdiği bir kadın, “Uyuşturucuyu kimse tutamadı. Çocuklarımıza yardımcı olun. Uyuşturucu bağımlısı çocuklarımızın durumu çok kötü. Aksaray resmen uyuşturucu yatağı oldu şu anda” siteminde bulundu.

“GENÇ YAŞIMDA HAYALLERİMİ YİTİRDİM”

Daha sonra mikrofonu alan bir genç ise, “KPSS ne olacak genel başkanım? 74-84 puan alanlar ne olacak? Bu soruları çalanlara ne tür bir ceza verilecek? Bizim buramıza kadar geldi. Ben bu genç yaşımda hayallerimi yitirdim. Söyleyecek sözüm kalmadı” ifadelerini kullandı.

“BİZ MİLLETİMİZİN, ASLİ UNSURUN YANINDA OLACAĞIZ”

Vatandaşların konuşmasının ardından tekrar mikrofonu eline alan Akşener, sözlerini şöyle noktaladı:

*Şu mikrofonu şurada gezdirsem herkesin bir derdi var, işte benim yapmaya çalıştığım şey bu derdin kamuoyuna mal edilmesi.

*İktidar bu sorunların çözülmesi için sizin tarafınızdan görevlendirilir, muhalefet de sizin avukatlığınızı yapmak için sizin tarafınızdan görevlendirilir.

*Kavga etmenin bir manası yok. Yün yumaklarını bundan sonra kabul etmiyorum muhteremler.

*Ağalar, istediğiniz kadar oculuk, buculuk yapın. Biz milletimizin, asli unsurun yanında olacağız. Bu dertleri çözdüler, çözdüler. Çözemediler, az kaldı biz çözeceğiz.

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