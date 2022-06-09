Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ‘Alevi’ özrü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kullandığı “Alevi kimliği Sünniler için endişedir” sözlerinden dolayı Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulunmak için Sakarya’ya geldi. Burada halka seslenen Akşener, partisinin Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik kullandığı ifadelere ilişkin şunları söyledi:

*Şimdi sizle bir başka üzüntümü paylaşacağım. Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı.

*Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum.

*Ve Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Bizim gibi ailelerin evlerinin her birinde mutlaka Ali, Hüseyin, Hasan vardır. Ali cesurdur, Ali zor zamanımızda ‘Medet ya Ali’ dediğimiz bir büyüğümüzdür.

*Dolayısıyla Hz. Ali’yi sevenlerin, inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum.

İBRAHİM HALİL ORAL DA ÖZÜR DİLEDİ

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kullandığı “Alevi kimliği Sünniler için endişedir” sözlerinden dolayı Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi.

Öte yandan İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı da yaptığı basın duyurusunda Oral’ı disiplin kuruluna sevk ettiğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan Oral, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğine Bir YouTube kanalında yaptığım açıklamaların yanlış anlaşılması ve kullandığım bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanı adaylığı konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

*Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye’deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm.

*Türkiye’nin yüzde 65’i yüzde 70’i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır.

*Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir.

*Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu’nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil.

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