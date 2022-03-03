Meral Akşener’in programı iptal oldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Burdur programı, hava şartları nedeniyle iptal oldu. Kar yağışının etkili olduğu Burdur yolunca bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi. Kentte eğitime bir gün ara verildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 3 Mart 2022 Perşembe Günü gerçekleştirmesi planlanan Burdur programı hava şartları nedeniyle iptal oldu.

Akşener’in uçuşunun iptal olduğu ve hava şartları dolayısıyla programını gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

MERAL AKŞENER’İN DANIŞMANI BAKANA SESLENDİ

Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde, Burdur yolunda hava şartları nedeniyle trafiğin kilitlendiği görüntüleri paylaşarak, “İstanbul’da kendi sorumluluğundaki yollarda yaşanan rezaleti cambaza bak diyerek perdeleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Burdur’a 80 km kala, 10 santim karda kilitlenmiş trafiği de 2 saattir açamıyor. Sorumluluktan sıyrılmakta pek mahir sayın Bakan, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne iş yaptıramıyor heral!” ifadelerine yer verdi.

BURDUR’DA HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi;

*İlimiz genelinde 02.03.2022 tarihinden itibaren yoğun kar yağışı görülmesi nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı İl genelinde 03.03.2022 tarihinde;

*Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde; yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.

*Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1(bir) gün ara verilmesine karar verilmiştir.

*Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete 1 (bir) gün ara verilmesine karar verilmiştir.

*Burdur merkez ve ilçelerinde görevli ulaşımı zorlaştıran fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanlarının (ebeveynlerinden birinin) 1(bir) gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.