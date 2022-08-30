Mermi yorgun, ölüm hızlı! Vakalarda korkunç artış…

Kafası bozulanın, bayramı seyranı bahane edenin, takımı galip geldiği için sevinenin sarıldığı silahtan çıkan mermiler, ateşleyenle uzaktan yakından alakası olmayan, metrelerce uzaklıktaki insanlara isabet ederek yaralanmalarına hatta ölümlerine neden oluyor. 'Yorgun mermi' denilerek küçümsenen sinsi ölüm çekirdeği; Ece'yi denizde, Yusuf'u bahçede oynarken, Adem'i doğum gününde buldu. Kimi öldü, kimi ucuz kurtuldu. İşte kan donduran vakalar...

Taşkın SU

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Yusuf bahçede oynuyordu, Ece denize giriyordu. Muhammer inşaatta sıva yapıyordu, Salih babası ve kızıyla evinin önünde sohbet ediyordu. Ne olduğunu anlamadan bir anda yere yığıldılar. Kiminin başından, kiminin karnından, kiminin bacağından kan geldi. Gözlerini hastanede açtıklarında vücutlarına mermi isabet ettiklerini öğrendiler. Kimi ucuz kurtuldu, kimi günlerce süren tedavi sonrası can verdi.

Eskilerin kör kurşun dedikleri yorgun mermi belası Türkiye’de her yıl onlarca kişinin ölümüne sebep oluyor. Yorgun mermi vakaları en çok Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Trabzon’da meydana geliyor.

YORGUN MERMİ NEDİR?

Hiç bir mermi çekirdeği havada kalmaz. Türkiye’de havaya sıkılan silahlardan ateşlenen mermiler -genellikle 9 mm olur- yer çekiminin etkisiyle dik olarak çıkar ve yer çekiminin etkisiyle yorulur. Jiroskopik hareketi duran mermi takla atarak 50 metre/saniye hızla düşmeye başlar. Bu hızla düşen 8 gram ağırlığındaki bir merminin enerjisi düz kemikleri parçalamaya yetiyor… Kontrolsüz ortamlarda ateşlenen silahlardan çıkan mermiler her yıl onlarca insanın canını alıyor.

İşte bu yılın ilk sekiz ayında yaşanan yorgun mermi vakaları…

OCAK 2022/GAZİANTEP: Şahinbey'de yılbaşı gecesi havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki Ahmet Bilgin başına isabet eden yorgun mermi sonrası ağır yaralandı.

OCAK 2022/ŞANLIURFA: Suruç ilçesinde yorgun merminin tavanı delip geçtiği iş yerinin sahibi Murat Akkuş ölümden döndü.

OCAK 2022/GAZİANTEP: Haliliye ilçesinde bir evin balkonuna, nereden geldiği bilinmeyen yorgun mermi isabet etti.

OCAK 2022/TRABZON: Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından sözde sevinç gösterilerinde ateşlenen silahtan çıkan mermi, trafik ışıklarında bekleyen aracın tavanına isabet etti.

OCAK 2022/DENİZLİ: Merkezefendi ilçesindeki evinin terasında doğum gününü kutlayan 12 yaşındaki Adem'in karnına yorgun mermi isabet etti. Bir anda yere yığılan Adem hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

MART 2022/TRABZON: Aynı akşam Ortahisar ve Yomra ilçelerinde iki otomobile yorgun mermi isabet etti. Araçlarda maddi hasar oluştu.

MAYIS 2022/SAKARYA: Adapazarı ilçesinde sözde bayram eğlencesi adı altında havaya sıkılan mermilerden biri 16 yaşındaki Nuray'ın kafasına isabet etti.

MAYIS 2022/SAMSUN: İlkadım ilçesinde bayram sabahı kimliği belirsiz kişilerin havaya ateş açması sonrası bir yorgun mermi park halindeki otomobilin ön camından girdi.

MAYIS 2022/ŞANLIURFA: 5 Mayıs günü Ceylanpınar ilçesinde, dedesinin evinin bahçesinde oyun oynarken başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf Yücel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MAYIS 2022/TEKİRDAĞ: Çorlu ilçesinde yaşayan Saliha Saraç'ın park halindeki aracına yorgun mermi isabet etti, kaput delindi.

MAYIS 2022/SAMSUN: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevinin giriş kapısının camına isabet eden yorgun mermi iki cam arasında kaldı.

MAYIS 2022/ANTALYA: Serik ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun merminin isabet ettiği 20 yaşındaki Mahmut Bulut ağır yaralandı.

MAYIS 2022/İZMİR: Bayraklı ilçesinde, motosikletli iki şüphelinin ekiplerden kaçarken havaya ateş etmesi sonucu polis otosuna yorgun mermi isabet etti.

MAYIS 2022/KOCAELİ: Başiskele ilçesinde 7 yaşındaki A.Ö.H. ensesine isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

HAZİRAN 2022/SAMSUN: Atakum ilçesinde bir bahçede yapımı devam eden kulübenin dışını sıvayan işçilerden Muhammer A., yorgun merminin sağ omzuna isabet etmesiyle yaralandı. Mermi 38 yaşındaki işçinin sağ omzundan girip, akciğerinde sönme yaşanmasına neden oldu.

HAZİRAN 2022/İZMİR: Konak ilçesinde yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen belediye otobüsüne yorgun tabanca mermisi isabet etti.

TEMMUZ 2022/SAMSUN: İlkadım ilçesinde havaya açılan ateş sonucu yere düşen yorgun mermi Erdoğan Uzuner’in sokakta park halindeki aracının ön camına isabet etti.

TEMMUZ 2022/SAKARYA: Kocaali ilçesinde evinin önünde sohbet eden 38 yaşındaki Salih Çakır, kafasına yorgun mermi isabet etmesi sonrası kızı ve babasının gözleri önünde yere yığıldı. Kafasında yaklaşık 3 santim derinliğinde bir yarık oluşan Çakır ölümden döndü.

TEMMUZ 2022/SAMSUN: 19 Mayıs ilçesinde bir düğünde tabancayla ateş açılması sonucu çıkan mermi 64 yaşındaki kadının bacağına isabet etti.

TEMMUZ 2022/RİZE: Ardeşen ilçesinde havaya rastgele açılan ateş sonucu silahtan çıkan yorgun mermi biri park halindeki aracın camına düştü.

TEMMUZ 2022/TEKİRDAĞ: Çorlu ilçesinde park halindeki otomobilin bagaj kapısına isabet eden yorgun mermiler, kahvehane önünde oturanları korkuttu.

TEMMUZ 2022/MARDİN: Kızıltepe ilçesinde sokakta oynarken yorgun merminin isabet ettiği 11 yaşındaki Onur Başboğa ağır yaralandı. Talihsiz çocuk tedavi gördüğü hastanede dört gün sonra can verdi.

TEMMUZ 2022/İSTANBUL: Kadıköy ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada grup üyelerinden 2 kişi yaralanırken, sokaktan geçen bir vatandaşa ise yorgun mermi isabet etti.

AĞUSTOS 2022/GİRESUN: Şebinkarahisar ilçesinde 11 yaşındaki Abdulsamet Ceylan başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

AĞUSTOS 2022/GAZİANTEP: 2016 yılındaki 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tutulan demokrasi nöbetine katılan Mehmet Alpaslan'ın kafasına yorgun mermi isabet etti. Bitkisel hayata giren 15 Temmuz gazisi Alpaslan, 7 yıl sonra hayatını kaybetti.

AĞUSTOS 2022/KONYA: Kadınhanı ilçesinde düzenlenen tahinli pide festivaline katılan 13 yaşındaki İ.T.A.’nın omzuna yorgun mermi isabet etti.

AĞUSTOS 2022/RİZE: Pazar ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ece İslamoğlu'nun ayağına yorgun mermi isabet etti.

AĞUSTOS 2022/KIRIKKALE: Alışveriş sonrası evine gitmek için çocuğuyla birlikte bindiği dolmuşun camından koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.

AĞUSTOS 2022/KOCAELİ: Kartepe ilçesinde dedesinin kucağında traktör üzerinde bulunan 10 yaşındaki Musa İlter'in kafasına yorgun mermi düştü. Kanlar içinde kalan çocuk hastaneye kaldırıldı. Musa'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

AĞUSTOS 2022/SAKARYA: Sapanca ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola verdikleri sırada ayağına yorgun mermi isabet eden 46 yaşındaki S.A. hastaneye kaldırıldı.

AĞUSTOS 2022/SAMSUN: Bafra ilçesinde 15 gün önce sebze hali yakınında yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Elif Kazan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AĞUSTOS 2022/TRABZON: Sürmene ilçesinde otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki Mehmet İskender’in sol eline yorgun mermi isabet etti. Ameliyatla mermi çekirdeği elinden çıkarılan İskender, tedavisinin ardından taburcu edildi.

AĞUSTOS 2022/TOKAT: Doktor Ahmet Tuğrul Şahin, sabah saatlerinde işe gitmek için park halindeki otomobilinin yanına geldi. Otomobilinin ön camında delik olduğunu gören Şahin, arka koltuğun önünde bir mermi çekirdeği bulunduğunu gördü. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yorgun merminin camı kırarak aracın içine düştüğü belirlendi.

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