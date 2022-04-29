Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 400 milyon dolarlık borcumuzu 100 milyon dolara indirdik

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, üç yıl önce göreve geldiklerinde 400 milyon dolar olan belediyenin borcunun şu anda 100 milyon dolara düştüğünü söyledi.

Ali Ekber ŞEN

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Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yönetime geldiği günden bu yana sivil toplumla bir araya gelmeye önem verdiğini söyledi.

YATIRIMLARI DOĞRU YAPARSANIZ PARA YETER

Başkan Seçer, katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Mersin ile ilgili alacağımız kararlarda sizlerden aldığımız bilgiler bizim için önemli. Çünkü bunları konuşacağız. Biz Mersin'in çok daha iyi yerde olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin’in kaynaklarının iyi olduğunu ve bunu her platformda dile getirdiğini aktaran Seçer, şunları söyledi:

– Buharlaşmıyorsa, israf edilmiyorsa iyi. Çok iş yapıyorsun. 3 yılda aslında biz bunun örneğini gösteriyoruz. Sadece belediyenin teslim aldığımızda 400 milyon dolar olan borcu şu anda 100 milyon dolara indi. MESKİ'yi, bağlı kuruluşları katmıyorum. Onların bütçeleri ayrı. Kaynakları zamanında, mekanında, akılcı bir şekilde kullanırsanız, yatırımları doğru yaparsanız para yetiyor.