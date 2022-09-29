Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Bedrettin Gündeş tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, terör propagandası soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine 28 Eylül’de özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Bedrettin Gündeş dahil 20 kişi gözaltına alındı. Bu sabah yapılan operasyonda, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DAİRE BAŞKANI TUTUKLANDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasından tutuklandı. Gözaltına alınan 21 kişinin ise sorgusu sürüyor.

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