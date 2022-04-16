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Mersin Limanı’nda 258 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 258 kilo kokain ele geçirildiğini, 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Mersin Limanı’nda 258 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı’nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler” ifadesini kullandı. (DHA)

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