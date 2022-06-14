Mersin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı

Mersin merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bazı adreslerde örgüt lideri Fethullah Gülen'in kitapları ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, örgütle bağlantılı yapılarda görev aldıkları, örgüte ve hükümlülere finansal destekte bulundukları, hücre tipi yapılanmalarda yöneticilik yaptıkları ve örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürüttükleri iddia edilen 44 şüpheliyi tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde aramalarda yapan ekipler, örgüt lideri Fethullah Gülen’in kitaplarının da bulunduğu birçok suç deliline el koydu. (İHA)

İlginizi Çekebilir İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu