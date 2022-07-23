Mersin’de 4 kişinin öldüğü kazada acı detay
Mersin’de adeta katliam gibi yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ölenlerden Ahmet Özmen’in, pazar günü düğünü olacağı öğrenildi.
Mersin-Tarsus D-400 Karayolu'nda meydana gelen katliam gibi trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişi gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı.
Feci kazada yaşamını yitirenler arasında yer alan Ahmet Özmen'in, pazar günü düğününün olacağı öğrenildi.
KIRMIZI IŞIKTA ÇARPTI
Kaza dün öğleden sonra D-400 karayolu Huzurkent mahallesi Mersin-Tarsus Organize Sanayi Belgesi kavşağında meydana geldi.
Mersin yönünden Tarsus'a seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenmeyen otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta beklemekte olan Serdar Gül yönetimindeki tır aracına arkadan çarptı.
Hurda haline gelen otomobilde bulunan 4 gençten Ahmet Özmen (23), Diyar Özmen (18), Deniz Akbudak (23) olay yerinde, Mehmet Furkan Can (22) ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak ölmüştü.
Katliam gibi trafik kazasında yaşamını yitiren Mehmet Furkan Can, Ahmet Özmen kardeşi Diyar Özmen ile Deniz Akbudak, Tarsus'ta Sucularlı Köyündeki Eshabı Kehf Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Mehmet Furkan Can'ın'ın Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
YARIN DÜĞÜNÜ VARDI
Öte yandan Mersin'den Tarsus'a gelirken içinde bulundukları otomobille arkadan çarptıkları tırın altına girerek feci şekilde ölen gençlerden olan Ahmet Özmen'in bugün Tarsus'taki Çağlayan Mahallesinde nişanlısı Aleyna'nın evlerinde kınası, yarın akşam ise düğünleri yapılacaktı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Mersin'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren gençler son yolculuğuna uğurlanırken, yakınları, aile fertleri ve arkadaşları sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu.