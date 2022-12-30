Mersin’de çocuğa cinsel istismar iddiası: ‘İmam, enişte iki komşu işin içinde’

Türkiye'yi sarsan ve infial yaratan 'tarikatta 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' skandalı sonrası benzer bir olayın Mersin Anamur’da yaşandığı ortaya çıktı. Anamur’da 12 yaşındaki kız çocuğunun önce 6 yaşındayken köyün imamı, şimdilerde ise 2 eniştesi ve bir komşusu tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 4 zanlı mahkemece serbest bırakılırken, savcılık karara itiraz etti.

Ali Ekber ŞEN

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İstanbul'da İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken imam nikahı kıyılarak 29 yaşındaki Kadir İstekli ile ‘evlendirmesinin’ ortaya çıkmasından sonra bir mide bulandıran olay da Mersin'de yaşandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna 6 yaşındayken köyün imamı, 2 eniştesi ve bir komşusu tarafından cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi. Skandal ile ilgili mahkemeye çıkartılan 4 zanlının serbest bırakılmasına savcılığın itiraz ettiği öğrenildi.

CHP’Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Skandal ile ilgili CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Kız çocuğumuz 6 yıl önce köyün imamı tarafından istismar edildiği iddiası var. Olay kapatılıyor. Bu yıllar sonrasında ise kız çocuğunun iki eniştesi ve bir komşusu tarafından da istismar edildiği ifade ediliyor. Kızın okuldaki öğretmenleri Anamur Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüyle irtibata geçiyor. Çocuğumuz şimdi koruma altında. Babası olmayan yavrumuzun annesi de kendisine bakamayacak durumdadır” dedi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ, MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Olayın, adli boyutunu da yakından takip ettiğini bildiren Antmen süreç ile ilgili şunları söyledi:

* “Savcılık soruşturma açtı. Kız çocuğumuz şu anda 12 yaşında. İstismar edilmeye 6 yaşındayken başlanmış. İmamın da içinde olduğu failler gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi, savcılık tutuklama istedi ancak mahkeme dört kişiyi de serbest bıraktı. Şimdi Anamur Başsavcılığı karara itiraz ediyor.

* Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu olaylar maalesef her geçen gün artıyor. Bunu meşrulaştıran, aklayan, bireysel olaylarmış gibi sunan bazı iktidar çevrelerince bu olayların önü açılıyor. Bir kereden bir kez olmaz anlayışının acı bir sonucudur bu. Bu olayı açığa çıkartıp üzerine giden öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum.”