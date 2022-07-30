Mersin’de Akdeniz Meclisi kritik kararları 17 kişiyle aldı

AKP’li Akdeniz Belediye Meclisi’nin 5 HDP’li üyesinin gözaltına alınmasından sonra yapılan olağanüstü meclis toplantısında kritik kararlar alınması tartışma yarattı

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de AKP'li Akdeniz Belediyesi'nin olağanüstü meclis toplantısı öncesi 5 HDP'li meclis üyesi gözaltına alındı. Buna rağmen meclis toplandı, CHP'liler de meclisi terk etti.

38 üyeli meclisin; AKP'li Başkan Mustafa Gültak'a 50 milyon TL borçlanma yetkisi verilmesinin de içinde olduğu kritik kararları 21 üyenin yokluğunda sadece 17'sinin oyuyla alması tepkilere yol açtı.

Ters kelepçe takılan 5 meclis üyesi serbest bırakılırken, CHP, HDP ve EMEP meclis üyeleri gözaltların tesadüf olmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

AKP'li Gültak, “Akdeniz'e hizmet vermemizi kimse engelleyemez” dedi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce perşembe günü PKK/KCK/PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik ‘Temizleme’ adlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP İl Başkanı ve Meclis Üyesi Bedriye Kuş, HDP’li Akdeniz Belediye Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Arslan ile Mehmet Bitkin'de bulunuyordu.

GÖZALTILARA RAĞMEN MECLİS TOPLANDI

Akdeniz Belediyesi'nin 5 meclis üyesinin gözaltında alınmasına rağmen meclis olağanüstü toplandı. HDP protesto ederek toplantıya katılmadı.

CHP grubunun “Ağustos ayında olağan toplantı var. Olağanüstü toplantıyı erteleyelim” önerisini dile getirmesine izin verilmemesi üzerine CHP'li üyeler de meclisi terk etti. Toplamda 38 üyesi olan belediye meclisi, çok kritik konularda 21 üyenin yokluğunda sadece 17 üyeyle kararlara onay verdi.

50 MİLYON TL BORÇLANMA YETKİSİ ALDI

AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, daha önceki mecliste ret edilen 50 milyon liraya kadar borçlanma, belediyeye ait bazı değerli bina ve arsaları başka kurumlara devretme gündemlerini görüşmek üzere belediye meclisini 22 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

O toplantıyı iptal eden AKP'li başkan, hemen ardından 28 Temmuz'a olağanüstü toplantı kararı aldı.

HDP'li 5 belediye meclisi tam da olağanüstü toplantının yapılacağı 28 Temmuz günü terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP ve CHP'nin “toplantıyı erteleyelim” çağrısına rağmen AKP'li başkan meclisi topladı, ancak 20 yeter sayısını bulamadı ve ikinci kez olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

HDP grubu ve EMEP üyesi meclis üyesi olağanüstü toplantıya katılmazken CHP grubu, toplantının ertelenmesi talebini dile getirmek üzere toplantıya katıldı.

YENİ DİVAN OLUŞTURULDU

Divan kâtip üyeleri de meclisi boykot ettiği için yeni üyeler için seçim yapıldı ve oturum başladı.

Gündem maddelerine geçilmesinin ardından CHP sözcüsü Muhittin Ertaş, 5 belediye meclisi üyesinin gözaltında olduğu bir günde meclisin olağanüstü toplanmasının doğru olmadığını, meclisin 3 gün sonra, ağustos ayı olağan bileşimi için toplanmasını öneren bir metni okumak istedi.

Ancak AKP'li Başkan Mustafa Gültak “Gündem maddesi üzerine konuşun. Gündem dışına çıkarsanız izin vermem. Dilek ve temenniler bölümünde konuşun” diyerek bildirinin okunmasına karşı çıktı.

Ertaş, bunun üzerine konuşma olanaklarının olmadığı mecliste durmayacaklarını belirterek toplantıyı terk edeceklerini dile getirince CHP grubu da salondan çıktı.

CHP'li katip üye Bayram Yıldırmaz da grup kararına uyarak salonu terk edince Başkan Gültak aynı oturumda ikinci kez katip üye seçimi yaptırdı ve oturuma devam etti.

Gültak, CHP sözcüsünün konuşmasını engellemediğini, sadece gündem üzerinde konuşmasını istediğini söyledi ve CHP'yi “siyasi şov” yapmakla suçladı.

17 ÜYE İLE KRİTİK KARARLAR ALINDI

CHP'nin de salonu terk etmesinin ardından meclis salonunda biri bağımsız, 16'sı AKP'li 17 meclis üyesi kaldı. Meclis toplantısında mülkiyeti belediyeye ait olan eski TEDAŞ binasının satışı konusunda Başkan Gültak'a yetki verilmesine dair teklif kabul edildi. 17 kişilik meclis ayrıca Şevket Sümer Mahallesindeki Yılmaz Güney Gençlik Merkezinin erkek öğrenci yurduna dönüştürülmesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis, belediyeye ait 30 dönümlük alanın Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi konusunda da Başkan Gültak'a yetki verdi. Başkan Gültak'ın, geçtiğimiz aylarda CHP ve HDP tarafından reddedilen, 50 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi de 17 kişilik mecliste kabul edildi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA NEDEN ISRAR ETTİ?

CHP Akdeniz Belediye Meclisi grup sözcüsü Muhittin Ertaş, olağanüstü meclis toplantısını terk etmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Olağanüstü meclis yapmak için ısrarlı talebiniz ve meclis gecesi 5 meclis üyesinin gözaltına alınması konusunda Mersin ve Akdeniz halkında çok ciddi infial ve şüphe yaratmıştır. Sokakta herkes de bu durumun bir tesadüf olamayacağı kanaati oluşmuştur” dedi.

Ertaş, olağanüstü meclis toplantısı süreciyle ilgili şu ifadelerde bulundu:

*Bizler ise bu meclise gerek olmadığını, 1 hafta sonra olağan meclis toplantısı yapılacağını, acele bir durum olmadığını, olağanüstü meclis toplantısını gerektirecek gündem ya da bir şartın da oluşmadığını belirterek 28 Temmuz tarihli olağanüstü meclis toplantısına katılmadık.

*Belediye meclisi olağanüstü toplantısı 1.birleşimi salt çoğunluk sağlanamadığı için mecburen yapılamamıştır.

*Bizler önceki iddialarımızı tekrarlarken, toplantıya itiraz ederken, anlayamadığımız bir şekilde ısrar edilerek 2.birleşime karar verdiniz ve bugün aynı gündem maddeleri için buraya geldik.

*Ortaya koyduğunuz telaş ve ısrar bizler dahil herkesi şüphe ve acaba demeye sevk ediyor.

*Ne tesadüftür, çarşamba gecesi 5 meclis üyesi emniyet güçleri tarafından gece evlerinden alınarak gözaltına alınmışlardır, üstelik uygun olmayan saatte ve uygunsuz bir şekilde.

*Bu göz altıların neden ve gerekçeleri için bir yorum yapma şansımız olamaz. Bizler sadece zamanlamaya dikkat çekiyoruz.”

TERS KELEPÇE TAKILAN MECLİS ÜYELERİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan olağanüstü meclis toplantısı öncesi PKK/KCK/PYD-YPG ve MKP terör örgütleri suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlı mahkemeye çıkartıldı.

Ters kelepçe takılan aralarında HDP İl Başkanı ve meclis üyesi Bedriye Kuş, meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Arslan ile Mehmet Bitkin’in de olduğu 17 kişi serbest bırakılırken, S.E., M.D., H.M. ve N.Ü. tutuklandı.

GÜLTAK: “AKDENİZ'E HİZMET VERMEMİZİ HİÇ KİMSE ENGELLEYEMEZ!”

Akdeniz Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısı kentte günün konusu olurken, tepkilerin hedefi olan AKP'li Başkan Mustafa Gültak, “Akdeniz'e hizmet vermemizi kimse engelleyemez” dedi.

CHP Grubu adına konuşan Muhittin Ertaş'ın konuşmasını değerlendiren Gültak, “Muhittin Bey, gündem ile ilgili her şeyi söyledi, sesini, sözünü kesmedim, ‘diğer gündem maddeleri ile ilgili olarak da söz vereceğim' dedim. Ayrıca, ‘dilek ve temennilerde de istediğiniz kadar süre vereceğim' dedim. Ama meclisin huzurunu kaçırma adına da siyaset yapmalarına izin verecek değilim. Bekleselerdi, diğer gündem maddeleri ile ilgili görüşlerini beyan etmelerine de kesinlikle izin vereceğimi deklere ettim. Fakat kendileri siyasi şov yapmak istiyor” diye konuştu.

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