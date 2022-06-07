Mersin’de bakanlığın ‘rant’ ısrarı

Çevre ve İklim Bakanlığı Mersin sahilinde yer alan PTT AŞ’ye ait son derece değerli araziyi imar değişikliği yaparak ranta açmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bakanlık, daha önce onaylanan imar planında ‘Kamu Hizmet Alanı” olarak geçen araziyi, ilgili belediyeleri devre dışı bırakarak ‘Ticari ve konut” olarak plan değişikliği yapıp satma çalışması başlattı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Adnan Menderes Bulvarı'nda denize sıfır ve son derece değerli arazilerinden biri olan Yenişehir PTT Tesisleri'nde ranta dayalı plan değişikliği ısrarı ortaya çıktı.

İlgili kuruma ait imar planında ‘Kamu Hizmet Alanı'(KHA) olarak geçen araziyi “Ticaret ve konut” olarak çevirme teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ret edilmesine rağmen, bakanlık yeni bir hamle yaptı.

Değişikliği hayata geçirmek için ilgili belediyeleri baypas eden bakanlık, büyük bir rantın önünü açacak değişikliği hayata geçirmek istiyor.

GRUP İSTEDİ, İMAR HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Mersin sahilde kalmış son nefes alanlarından biri olan Yenişehir PTT Tesisleri ile ilgili imar değişikliği hareketi yaklaşık 1 yıl önce ce başladı. 1979 yılından itibaren; inşaat, otomotiv, sigorta, elektronik, tekstil, güvenlik sistemleri, gıda sektöründe faaliyet gösteren Grup, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'ne dilekçe ile başvurarak, 14 bin 589 metrekare olan taşınmaza ‘Ticaret ve konut alanı” olarak imar değişikliği yapılması halinde satın alacağını bildirdi.

MECLİS OY BİRLİĞİYLE RET ETTİ

Mersin'de ki ilgili grubun değerli araziyi satın alma girişimi üzerine PTT A.Ş, 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Palanı, Yenişehir Kesimi Revizyonu yapımı yetkisindeki Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu.

Söz konusu değerli arazinin ‘Kamu Hizmet Alanı” (KHA) kapsamından çıkartılarak, ‘Ticaret konut' olarak plan değişikliği başvurusu, Büyükşehir Meclisi'nde görüşülerek ret edildi.

PTT, bunun üzerine 30 günlük süre içinde söz konusu plana itiraz etti. Kurumun plan değişikliği talebinin yeniden geldiği Cumhur İttifakı'nın çoğunluğundaki Büyükşehir meclisinde oy birliği ile ret edilince söz konusu alan “Kamu Hizmet Alanı” olarak geçti.

KURUM TALEPLERİNİN NEDEN KARŞILANMADIĞINI SORDU

Gelişmelerden sonra PTT A.Ş Yapı Daire Başkanı Mustafa Ertan Candaş ve Başkan Yardımcısı Murat Kuşhan imzasıyla 15.11.2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi'ne resmi yazı yazılarak, söz konusu plan değişikliği taleplerinin karşılanmamasının nedeninin ne olduğunu sordu.

“KANUN VE YÖNETMENLİKLERE AYKIRI İŞLEM…”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adına Genel Sekreter Vekili Olcay Tok tarafından PTT A.Ş'ye 29.11.2021'de yanıt verildi. Söz konusu taşınmazın Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz­ Toroslar ­Yenişehir­ Mezitli ilçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planında “35 metre kesitli Taşıt Yolu ve Kamu Hizmet Alanı” olarak işaretlendiği belirtilen yazıda, itiraz başvurusunun neden ret edildiği bildirildi.

Yenişehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 02.10.2020 tarihli ve 23836 sayılı yazısı ile idareye iletilen Akdeniz, ­Toroslar­, Yenişehir­ Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yenişehir Kesimi Revizyonu planının Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2021 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilen yazıda, “Bahsi geçen taşınmaz ‘Kamu Hizmet Alanı' olarak işaretlenmiştir. 30.06.2021­ – 30.07.2021 tarihleri arasında askı ilan edilmiş olup askı ilan süresi içerisinde idarenizce yapılan itiraz reddedilmiştir” denildi.

YÖNETMENLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

PTT AŞ'ye verilen cevap yazısında 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin “İmar planı revizyonu ve ilaveleri” başlıklı 25.Maddesine dikkat çekildi. ‘İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır” hükmünün yer aldığı hatırlanan cevabi yazıda şöyle denildi:

“İmar planı revizyonlarında sosyal teknik altyapı bu dengesinin iyileştirilmesi bu doğrultuda Yenişehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2021 tarih ve 269 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz­ Toroslar­ Yenişehir­ Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yenişehir Kesimi Revizyonunda sosyalteknik altyapı dengesi iyileştirilmiş olup söz konusu parsele ilişkin plan kesinleşmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin “İmar Planı Değişiklikleri” başlıklı 26. maddesinde ‘İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.

Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur' hükümlerine yer verilmektedir.

Söz konusu talebinizin yukarıda belirtilen mevzuat hükmü gereğince mevcut plandaki hizmet etki alanında bir eş değer alan ayrılması halinde plan değişikliği yapılabilecek olup aksi bir durumda kanun ve yönetmenliklere aykırı işlem tesis edilmesi mümkün görülmemektedir.”

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

PTT A.Ş'nin ranta dayalı plan değişikliği önerisinin meclisten ret edilmesi ve nedeninin bildirildiği Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yeniden devreye girdi.

Genel Müdürü Erdal Kayapınar imzasıyla taşınmazın bulunduğu Yenişehir Belediye Başkanlığı'na 27.05.2022 tarihli gönderilen resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi 9064 ada I parsel sınırlan içerisinde bulunan ve 14.589 m yüzölçümüne sahip alanın, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Yapı” ilan edildiği ve tapunun beyanlar hanesine işlendiği belirtilerek, söz konusu riskli alana ilişkin 1/5000 ve l/1000 ölçekli İmar Planına ilişkin teklif dosyası 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca değerIendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmiş olup, plan değişikliği teklifine ilişkin sayısal veriler (ITRF-96, 3 derece) yazımız eki CD’de sunulmuştur.

Kurum ve Kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında plan teklifine ilişkin yazı eki CD'de sunulan içeriğe binaen oluşturulacak imar planına esas kurum/kuruluş görüşlerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/e maddesinde yer alan ‘Kamu kurum ve kuruluşları veya plan müellifleri: ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından plana ilişkin görüşlerini alır.

Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir.' hükmü kapsamında Bakanlığımıza iletilmesi gerektiği hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

MECLİSTE YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Gelişmeler üzerine söz konusu plan değişikliğini yapmak isteyen bakanlık, ilgili mevzuat gereğince istediği görüş önce Yenişehir Belediye Meclisi'nde ele alınacak. Buradan çıkacak görüş daha sonra Büyükşehir Meclisi'ne gelecek. Büyükşehir Meclisi'nde konu yeniden ele alınarak bakanlığa bildirilecek nihai görüş netleşecek.

SON 5 YILDIR BU YÖNTEM UYGULANIYOR

Bu arada ilgili plan değişikliklerini yerelde uygulama şansı bulamayan kurumların, bu durumu bakanlıklar üzerinden aştığı biliniyor. Mersin'de ki büyük rant imar değişikliği talebini ilgili belediyleler üzerinden alamayan PTT AŞ, bunu Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı üzerinden aşmak için girişimlerde bulundu.

Bakanlıkların son 5 yılda ranta dayalı imar planı değişikliğini belediyeleri pas geçerek direk ilgili bakanlıklar üzerinden aldığı biliniyor. Mersin'de ki imar planı rantında da Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı devreye girerek imar iznini vereceği konuşuluyor.

MERSİN'DE TEPKİ BEKLENİYOR

Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın Mersin PTT Tesisleri'ne ait değerli arazi için yapacağı imar değişikliğini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden askıya çıkartacak. Askıya çıkarılması sırasında ise gerekli itirazlar alınacak. Bu itiraz süresinde kamuoyunun ve STK'ların Mersin sahilde kalmış son yerleri arasında bulunan değerli arazinin imara açılmasına karşı tepki göstermesi bekleniyor.

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