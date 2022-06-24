Mersin’de lise öğrencisine polis şiddeti iddiası

Mersin’de sivil polislerin hırsızlık şüphesiyle durdurup gözaltına almak istediği Lise öğrencisi F.K., polis şiddetine uğradığını ileri sürdü. Polis olmadığından kuşkulanınca araca binmemek için direnen lise öğrencisi, hakaret edilerek asfaltta sürüklendi. Olayla bir ilgisi olmadığı anlaşılınca, “Pardon, özür dileriz” denilerek serbest bırakılan F.K. hem savcılık hem de CİMER üzerinden şikâyetçi oldu.

Ali Ekber ŞEN

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Lise 1'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.K., geçen çarşamba saat 14:00 sıralarında Erdemli ilçesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir markete gitti.

“SEN HIRSIZ BARAN'SIN”

Liseli genç marketten dönerken aniden önünde duran sivil bir araçtan inen ve kendilerinin polis olduğunu söyleyen 3 kişinin saldırısına uğradı. “Sen Baran'sın, ayakkabı çaldın” denilerek, gözaltına alınmak istenen lise öğrencisi, kaçırılacağını düşünerek direndi.

Liseli gencin, “Kimliğinizi gösterin polis olduğunuza inanayım” demesine aldırış etmediği öne sürülen 3 sivil polis asfalt zemine yatırıp üzerine çullandıkları genci sürükleyerek araca zorla bindirdi. Bu sırada, her iki bacağının diz hizasında yaralanıp, sıkılan boynunda morluk oluşarak kanlar içinde kalan genç, polis merkezine götürüldü.

POLİS MERKEZİNDE KÜFÜRLÜ ŞİDDET İDDİASI

Götürüldüğü polis merkezinde ise kendisine gözaltına alan 3 polisten birinin ağır küfürlü hakaretine uğradığı öne sürülen F.K.’nın, aradan yaklaşık yarım saat geçtikten sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı. Liseli gencin verdiği bilgiler üzerine yapılan araştırmada, Baran olarak aranan hırsızlık zanlısı olmadığı saptandı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Polis merkezinden hırsızlık olayı ile bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılan F.K’nın ailesi aranarak bilgi verildi. Polisler, aile fertlerinden de özür dileyerek, aranan bir hırsıza çok benzediği için kendisini gözaltına aldıklarını söyleyip onlardan da özür dilediler. Aile ise özrü kabul etmedi.

“BENİ KAÇIRACAKLARINI SANDIM”

Yaşadığı olay nedeniyle ağır travma geçiren ve psikolojik destek alan F.K., yaşadıklarını SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“Bir anda sivil giyimli 3 kişi önümü kesip, “Sen Baran'sın, hırsızlık yaptın” dediler. Ben defalarca Baran olmadığımı anlatmama rağmen beni dinlemediler. Asfalta yatırıp, sürüklemeye başladılar.

O anda kötü niyetli kişilerce kaçırılacağımı düşünüp bağırmaya başladım. ‘Polisseniz kimliğinizi gösterin' dememe rağmen kimlik göstermediler. Boğazım sıkıldığı ve yerlerde sürüklendiğim için her iki bacağım kanlar içinde kaldı.

Merkeze götürülünce polis olduklarını anlayıp rahatladım. Merkezde beni sürükleyen 3 polisten biri bana ve aileme çok ağır küfürler etti. Aradan, kısa bir süre sonra da suçsuz olduğum ve hırsızlıktan aranan Baran olmadığım ortaya çıktı.

Bunun üzerine üçü de yanıma gelerek, “Pardon kusura bakma, sen Baran değilmişsin, senden özür diliyoruz' dediler. Ancak, ben onların özrünü kabul etmiyorum, bana yaşattıklarının cezasını çekmelerini istiyorum.”

CİMER VE SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLDİ

Olaya karışan polislerin iş yerine giderek liseli gençten ve ailesinden özür dilemesini kabul etmeyen aile hem Cumhuriyet Savcılığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER) üzerinden şikayetçi oldu. CİMER üzerinden yapılan başvurunun sonuç bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

“Biz bu ülkede polisimize güvenmeyecek miyiz? Markete gönderilmiş bir çocuk ve darp edilmiş bacakları bandajlı boynu mosmor bir şekilde geri gelmiş bir çocuk.

Bu kadar tedirgin ve sinirli olmamızın nedenini bir nebze anladığınızı düşünüyorum. 14 yaşında ve ergenlik döneminde en büyük tramvasını yaşadı. Bozulan psikolojisinin hesabını kim verecek? Bu olaya karışan polislerden davacıyız.”