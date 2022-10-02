Mersin’de polisevi saldırısına 5 tutuklama

Mersin'de polisevine yönelik silahlı ve bombalı terör saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınarak sorgulanan 5 PKK/KCK mensubu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’nde bulunan polisevine yönelik silahlı ve bombalı saldırıyla ilgili olduğu öne sürülerek yakalanan 5 örgüt mensubunun tutuklandığı açıklandı. Böylece saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 6’ya yükseldi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 26.09.2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından polisevine 2 kadın PKK/KCK mensubunun silahlı ve bombalı saldırısını ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Olaydan hemen sonra Terörle Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan PKK/KCK mensubu 5 kişi ile ilgili işlemler tamamlandı. Sorgulamaları tamamlanarak mahkemeye çıkartılan M.D, A.E, K.B, A.G ve S.D tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ç ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Böylece dün tutuklanan M.K ile birlikte polisevi saldırısı soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.

Mersin polisevine PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen iki kadın terörist silahlı ve bombalı saldırıda bulunmuştu. Saldırı sırasında polis memuru Serkan Gezer yaşamını yitirirken, polis memuru Abdullah Öztürk ise yaralanmıştı. Her iki terörist ise üzerlerinde ki patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaşamlarını yitirmişti.

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