Mersin’de ruhsatsız sanayi tesisleri isyanı

Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı merkez Toroslar ilçesi Yalınayak ve Şevket Sümer Mahallesi’nde son 10 yılda adeta mantar gibi türeyen büyük bölümü ruhsatsız sanayi tesisleri, hayatı olumsuz etkiliyor. Sanayi tesislerinin yarattığı çevre sorunlarının giderilmesi için yıllardır şikayet etmedik yer bırakmayan vatandaşlar, hiçbir gelişmenin yaşanmamasına tepki gösterdi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de imar planlarında konut alanı olarak geçen ve yaklaşık 50 bin vatandaşın yaşam sürdüğü Toroslar ilçesi Yalınayak ve Şevket Sümer Mahallelilerinde son 10 yıldır adeta mantar gibi türeyen ve bir bölümü ruhsatsız olan sanayi tesislerinin yarattığı çevre kirliliği, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yıllardır başvurmadık yer bırakmayan vatandaşların itirazlarına rağmen, konut alanı içinde kalan işletmeler, ruhsatsız çalışmaya, havayı kirletmeye gece-gündüz saatlerinde ise yarattığı gürültü ile hayatı olumsuz etkiliyor.

PLANDA KONUT ALANI

İmar planında konut alanı işaretli Yalınayak ve Şevket Sümer Mahallesi ile civarında yaşayan vatandaşların, beton, granül fabrikası, hurdacı, metal kesme gibi işletmeler yüzünden gündelik yaşamları çekilmez hale geldi.

Yıllardır sanayi tesisleri arasında kalan evlerinde hayatları adeta felç olan vatandaşlar, yaşanan çevre kirliliği ve gürültü yaratan çoğu ruhsatsız işletmeleri başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER) olmak üzere, belediyelere, ilgili müdürlüklere yüzlerce dilekçe vererek şikâyet etti. Tüm yapılan şikâyetlere rağmen, bazı tesisler ruhsatsız çalışmaya, havayı kirletmeye ve gece gündüz gürültü yapmaya devam ediyor.

“YETER ARTIK, SESİMİZİ DUYSUNLAR”

Yalınayak Mahallesindeki yerleşim alanlarının arasına bazı fabrikalarca sanayi atıkları ve kimyasal atıklar döküldüğü, bölgede bazı sanayi tesislerinin ise ruhsatsız ya da ruhsatta belirtilen faaliyete aykırı şekilde çalıştığı bir süre önce yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme gelmişti.

Aradan geçen sürede sanayi tesislerinin yarattığı hava kirliliği ve gürültü ile ilgili herhangi bir adım atılamadı. Mahalle sakinlerinin dilekçelerine verilen yanıtlarda ise ruhsatsız işletmelerin bulunduğu ifade edilmesine rağmen, kurumların topu birbirine atması ise dikkat çekti. Mahallede şu an beton fabrikası, granül fabrikası, hurdacı, lazerle metal kesme, plastik, kamyon kasası işletmeleri konutlarla iç içe olacak şekilde çalışıyor.

“KİMYASAL ATIK KOKULARINDAN DURAMIYORUZ”

İmar planında konut alanı işaretli arsaya iki katlı betonarme ev yaptıran Azimiye Çeviker, insan sağlığı ve çevre kirliğine yol açan sorunların giderilmesine yönelik yıllardır çaba harcıyor. Çoğu ruhsatsız işletmelerin sanayi atıklarını ve kimyasal atıklarını rast gele döktüklerini ileri süren Azimiye Çeviker,

“Granül tesisleri havayı kirletiyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de hurdacı tesisleri var. Hurdacılar ve diğerleri plastikçiler vahşi çöp depolama yapanlar sürekli atık çöplerini yakarak imha ediyorlar. Buraları tamamen simsiyah kimyasal dumanlarına veriyorlar. Sürekli yakıyorlar. Kimyasal dumanlarından kanser olduk.

Konutlarda yaşayan birçok mahalle sakinlerinde bu hastalıklara yakalandılar. Kimyasal kokularından, plastik lastik kokularından, granül hammadde pis kokularından, ağır çöp kokularından akşama kadar, sabaha kadar durulmuyor, yatılmıyor, uyunmuyor. Bu pisliklerin konut alanı olan yaşam alanlarımızdan acilen çıkarılmasını istiyoruz. Yaşam haklarımız elimizden alınıyor, yaşam haklarımız gasp ediliyor” diye konuştu.

“HURDACILAR HEM GÜRÜLTÜ YAPIYOR HEM HAVAYI KİRLETİYOR”

Konut alanı içende türeyen hurdacı işletmelerinin kendilerine ait arazilerin dışına çıktığını, yeşil alanları derme çatma yapılarla işgal ettiğini de vurgulayan ev hanımı Azimiye Çeviker,

“Hurdacılar hem atık yakarak havayı kirletiyor hem de günün her saatinde hurda ezme ve kırma faaliyeti yaptıkları için gürültülerinden durulmuyor.

Biz bunlar Çevre Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyesine şikâyet ediyoruz. ‘Ruhsatları yok' diyorlar. Tutanak tutuluyor ama bunlar çalışmaya devam ediyorlar. Toroslar Belediyesine yazıyoruz, ‘Bizim sorunluluk alanımız değil' diyorlar. CİMER'e yazıyoruz sallama cevap veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“BETON FABRİKASI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR”

Mahalle sakinlerinden Çeviker, bölgedeki bir beton farikasının geceleri ve gece yarısından sonra da çalışmaya devam ettiğini de iddia ederek şöyle dedi:

“Beton mikserleri yerleşim alanlarının arasında geceleri de çalışıyor. Toroslar Belediyesi Zabıtalarını arıyoruz, bir işlem yapmıyorlar. Beton fabrikası mesai saatinden sonrada gece sabaha kadar yüksek gürültüler yapıyor. Yüksek gürültülü beton üretimi yapıyor bir dakika bile uyuyamıyoruz. Zabıtalar, ‘Şikayet edip durmayın, aramayın diyorlar' ne yapacağımızı şaşırdık.”

RUHSATSIZ FAALİYET TUTANAKLARA YANSIDI

Bu arada Şevket Sümer ve Yalınayak Mahallesinde, ruhsatsız olduğu yönünde şikayet edilen hurdacılık işyerinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda hurdacılık işletmesinin ruhsatı olmadığı tutanaklara şöyle yansıdı:

“2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatlarına ait ilişkin yönetmeliğin B maddesi gereğince işyerlerinde yapılan kontrollerde ruhsatsız faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir.”

BAKANLIK TOPU BELEDİYELERE ATTI

Mahalle sakinlerinden Azimiye Çeviker'in Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yaptığı şikâyetten sonra verilen yanıtta yetki ve sorumluluğun ilgili belediyeye ait olduğunun altı çizildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Atık işleme tesisleri üst ölçekli plan kararları doğrultusunda, gerekli tüm çevresel önlemlerin alınması koşuluyla amacına uygun imar planı yapılması halinde kentsel yerleşme alanları içerisinde yer seçebilecek nitelikteki tesislerdendir. Bu bölgede bir arada yer seçmiş ve faaliyet gösteren atık işleme tesisleri için amacına uygun imar planı yapma yetki ve sorumluluğu ise ilgili belediyesindedir.”

“FAALİYETLER DURDURULSUN”

Konunun Toroslar Belediye Başkanlığına iletildiği vurgulanan yazının sonuç bölümünde şöyle denildi:

“Yalınayak ve Şevket Sümer Mahalleleri başta olmak üzere ilçeniz sınırları içerisinde İmar planına aykırı olarak faaliyet gösteren atık işleme tesisleri ile ilgili gerekli iş ve işlemin yapılması, imar planına uygun alanda faaliyet gösteren ancak, çevre izin ve lisans belgesi bulunmayan tesislere İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmemesi, toplama-ayırma veya çevre izin ve lisans belgesi bulunmadığı halde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiş yerler var ise ruhsatların iptal edilmesi, ruhsatsız faaliyet gösteren bu tür tesislerin faaliyetlerinin derhal durdurulması. ”

GÖZLER CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİNDE

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı'nın, Toroslar Belediyesine gönderdiği yazıdan sonra gözler ilgili belediyelere çevrildi. Bakanlık topu belediyelere atınca Cumhur İttifakı'na ait Akdeniz ve Toroslar Belediyesi konunun muhatabı durumuna geldi.

Çevreyi kirleten ve vatandaşların yaşamını alt üst eden işletmelerin bir bölümü Yalınayak'ta yer alırken, bir bölümü de Şevket Sümer'de bulunuyor. Vatandaşların hayatını zindana çeviren işletmelerle ilgili işlemlerde gözler Cumhur İttifakı'na ait Toroslar ve Akdeniz Belediyelerine çevrildi.

VATANDAŞLAR SIK SIK EYLEM YAPIYOR

Öte yandan bölgede yaşanan çevre sorunları karşısında büyük sıkıntı yaşayan ve hayatları adeta zehir olan mahalle sakinleri, sık, sık eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

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