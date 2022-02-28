Mersin’de suikast silahı ‘Glock operasyonu

Mersin’de polisin yaptığı çalışmada 47 adet Glock marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan teknik takip sonucunda durdurulan aracında 47 adet Glock marka ruhsatsız tabanca yakalatan O.A, gözaltına alındı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de farklı illerden kentte çok sayıda silah getirileceği istihbaratını değerlendiren polis, takibe alınan bir aracın bagajında yaptığı aramada 47 adet suikast silahı olarak bilinen ‘Glock’ marka ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden çok miktarda silahın Mersin’e getirileceği yönünde istihbarat aldı.

Yapılan teknik takip sonucu kent merkezinde durdurulan O.A'nın sürücüsü olduğu otomobilde arama yapıldı.

Araçta yapılan kapsamlı aramada bagaj bölümündeki kutularda, çorap içerisine gizlenmiş 47 adet ruhsatsız ‘Glock’ marka tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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